В Пензе задержали партию сигарет, на которых отсутствовала федеральная маркировка.
«Из незаконного оборота было изъято порядка 3 000 сигарет. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщил старший инспектор отделения УМВД России по г. Пензе Роман Никитенко.
Теперь ему грозит штраф в размере до 4 000 рублей.
Другой бизнесмен ответит в рамках уголовного законодательства. В одном из магазинов в поселке Монтажном находилась на реализации спиртосодержащая жидкость «Боярышник».
Также в ходе проверки сотрудники полиции обнаружили 69 бутылок с алкоголем без акцизов. Еще 19 были с признаками поддельной маркировки.