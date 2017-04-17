17.04.2017 | 14:57

В Пензе задержали партию сигарет, на которых отсутствовала федеральная маркировка.

«Из незаконного оборота было изъято порядка 3 000 сигарет. В отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщил старший инспектор отделения УМВД России по г. Пензе Роман Никитенко.

Теперь ему грозит штраф в размере до 4 000 рублей.

Другой бизнесмен ответит в рамках уголовного законодательства. В одном из магазинов в поселке Монтажном находилась на реализации спиртосодержащая жидкость «Боярышник».

Также в ходе проверки сотрудники полиции обнаружили 69 бутылок с алкоголем без акцизов. Еще 19 были с признаками поддельной маркировки.