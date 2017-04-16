В субботу, 15 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил МУП «Зеленое хозяйство» разработать проект благоустройства родника «Кордон Студеный». Мэр лично оценил его состояние.
«Короба, где раньше бил родник, в настоящее время не выполняют свою функцию, так как вода стала уходить, минуя их. Тем не менее нерадивые местные жители нашли им применение - они выбрасывают туда мусор», - сообщили в пресс-службе мэрии.
На прошлой неделе родник был очищен от мусора силами администрации Железнодорожного района. Его главе Виктор Кувайцев дал поручение поддерживать чистоту и впредь.
По мнению мэра Пензы, проект благоустройства родника должен включать несколько малых архитектурных форм.
Напомним: вопрос о приведении в порядок родников, закрепленных за городскими управлениями, был поднят Виктором Кувайцевым в этот же день на оперативном совещании. Мэр потребовал на следующей неделе проверить их состояние, чтобы оценить масштаб предстоящих работ.
penzainform.ru писал(a):Резеповой лишь бы на кого вину спихнуть-душа моя капитализм-территория не частная-городская-штрафовать тебя надо.
Нерадивые жители в мусорку у парикмахерской пакет положили мусорка переполнилась с кого штраф взяли? - с парикмахерши, так что вину с города не перекладывай, а иди и приберись.