16.04.2017 | 11:11

В субботу, 15 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил МУП «Зеленое хозяйство» разработать проект благоустройства родника «Кордон Студеный». Мэр лично оценил его состояние.

«Короба, где раньше бил родник, в настоящее время не выполняют свою функцию, так как вода стала уходить, минуя их. Тем не менее нерадивые местные жители нашли им применение - они выбрасывают туда мусор», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе родник был очищен от мусора силами администрации Железнодорожного района. Его главе Виктор Кувайцев дал поручение поддерживать чистоту и впредь.

По мнению мэра Пензы, проект благоустройства родника должен включать несколько малых архитектурных форм.

Напомним: вопрос о приведении в порядок родников, закрепленных за городскими управлениями, был поднят Виктором Кувайцевым в этот же день на оперативном совещании. Мэр потребовал на следующей неделе проверить их состояние, чтобы оценить масштаб предстоящих работ.