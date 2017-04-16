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Общество | В Пензе займутся благоустройством родника «Кордон Студеный»

16.04.2017|11:11
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В субботу, 15 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил МУП «Зеленое хозяйство» разработать проект благоустройства родника «Кордон Студеный». Мэр лично оценил его состояние.

«Короба, где раньше бил родник, в настоящее время не выполняют свою функцию, так как вода стала уходить, минуя их. Тем не менее нерадивые местные жители нашли им применение - они выбрасывают туда мусор», - сообщили в пресс-службе мэрии.

На прошлой неделе родник был очищен от мусора силами администрации Железнодорожного района. Его главе Виктор Кувайцев дал поручение поддерживать чистоту и впредь.

По мнению мэра Пензы, проект благоустройства родника должен включать несколько малых архитектурных форм.

Напомним: вопрос о приведении в порядок родников, закрепленных за городскими управлениями, был поднят Виктором Кувайцевым в этот же день на оперативном совещании. Мэр потребовал на следующей неделе проверить их состояние, чтобы оценить масштаб предстоящих работ.

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Гость|16.04.2017 11:30|

penzainform.ru писал(a):

«Короба, где раньше бил родник, в настоящее время не выполняют свою функцию, так как вода стала уходить, минуя их. Тем не менее нерадивые местные жители нашли им применение - они выбрасывают туда мусор», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Резеповой лишь бы на кого вину спихнуть-душа моя капитализм-территория не частная-городская-штрафовать тебя надо.

Нерадивые жители в мусорку у парикмахерской пакет положили мусорка переполнилась с кого штраф взяли? - с парикмахерши, так что вину с города не перекладывай, а иди и приберись.

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