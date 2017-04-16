16.04.2017 | 13:49

Наровчатский районный суд оштрафовал местную участковую больницу, выявив нарушение в ее деятельности.

Учреждение здравоохранения обязано ежегодно представлять в управление наркоконтроля УМВД России по Пензенской области отчет о количестве использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Подать документы нужно было не позднее 15 февраля, но наровчатская больница сделала это на месяц позже - 15 марта. В итоге суд принял решение о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей.

«При назначении наказания обстоятельства совершения правонарушения были признаны исключительными, что позволило назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.