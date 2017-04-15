15.04.2017 | 17:18

Погодные метаморфозы вносят изменения в планы коммунальщиков. 17 апреля в Пензе не будут прекращать подачу тепла в жилые дома и учреждения, как было заявлено ранее. Отключение переносится на неделю.

Как сообщается на официальном портале городской администрации, такое решение принял мэр Виктор Кувайцев. Связано это с понижением температуры.

«Похолодание, начавшееся сегодня, будет продолжаться всю следующую неделю. Даже если в конце температура поднимется до 12-13 градусов, пензенцев ждут сильный порывистый ветер, высокая влажность из-за дождей, небольшие морозы ночью», - сообщила начальник Пензенского ЦГМС Валентина Неворотова.

Критерий «восемь плюс» (речь идет о градусах) актуален при переходе с зимнего сезона на летний. Горожанам не дадут почувствовать холод, чиновники ведут гибкую политику.

«Когда мы отключаем отопление, а температура резко падает до минусовой, идет шквал возмущения от жителей. Мы не хотим, чтобы это повторялось», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

«Конечно, рано отключать отопление. На улице холодно», - заявила горожанка.

Так что жар батарей еще как минимум неделю будет согревать пензенцев в их квартирах.