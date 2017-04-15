15.04.2017 | 12:03

В Заречном стартовала ежегодная акция «Письмо в прошлое», приуроченная ко Дню Победы. Однако в 2017-м ее условия несколько изменились.

«Мы сделали две номинации. Первая, как и было раньше, «Письмо родственнику», когда нужно просто вспомнить кого-то из своих родных, живших в годы Великой Отечественной войны.

Вторая номинация новая, она называется «Чем я похож на деда». Нужно найти в семейных архивах снимок родственника, жившего в 1941-1945 годах, и подобрать свое фото. Затем отметить внешнее сходство с дедом, прадедом, бабушкой или прабабушкой или схожие черты характера и описать это, оформив на листе А4», - сообщает информационный портал «Город Z» со ссылкой на педагога-организатора ДЮЦ «Юность» Алису Первушкину.

Для тех, у кого в ходе работы возникли какие-то сложности, в будни с 12:00 до 19:00 открыты двери музея «Юности».

Акция продлится до 28 апреля, ее итоги подведут 4 мая.

Напомним: 9 мая в Пензенском зоопарке состоится акция «Голос народной памяти». С 10:00 до 15:00 любой желающий сможет воспользоваться микрофоном и на специально организованной площадке рассказать о своих родственниках или близких людях - участниках Великой Отечественной, тружениках тыла, детях войны.