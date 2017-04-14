14.04.2017 | 16:35

Все поставленные перед Пензенской областью задачи по призыву на военную службу в 2016 году выполнены. Более 5 000 молодых людей в период весенней и осенней кампаний прошли через участковые комиссии, при этом каждый второй получил право на отсрочку, по большей части из-за обучения в высших учебных заведениях.

Освобождены от исполнения воинской обязанности около 700 человек, а к месту прохождения службы отправлено более 1 500 новобранцев. Об этом военный комиссар Пензенской области сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам работы в 2016 году и планам на 2017-й.

«100% призывников отметили необходимость прохождения воинской службы», - сообщил военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев.

Что касается очередной весенней кампании, которая набирает обороты, то на сегодняшний день призвано уже 390 молодых людей. Всего на военную службу уйдут 1 300 жителей Пензенской области.