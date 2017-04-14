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Общество | В Пензе в очагах по бешенству усыпляют всех уличных животных

14.04.2017|16:32
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Депутаты Пензенской городской думы на заседании комиссии, состоявшемся в пятницу, 14 апреля, вновь подняли тему бродячих собак.

Один из народных избранников поинтересовался у начальника управления ЖКХ Андрея Гришина, почему в 2015 году было отловлено 1 369 животных, а в 2016-м - всего 728.

Как выяснилось, это связано с эпидемиологической ситуацией по бешенству.

«В очагах по бешенству собаки усыпляются сразу, их не отлавливают для передержки. В пункте передержки же может одновременно содержаться только немногим более 20 животных. Они там проводят 30 дней, их стерилизуют и кастрируют, а потом выпускают. Поэтому сколько бы собак ни было, сколько бы мы их ни ловили, по сегодняшним условиям они вновь будут возвращаться в среду обитания», - пояснил Андрей Гришин.

Напомним: управление ЖКХ не раз обращалось к думцам с просьбой выделить средства на расширение пункта передержки бездомных животных. По мнению коммунальщиков, необходимы помещения как минимум на 150-200 собак. Существующий пункт передержки вмещает 28 особей.

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Шашлычник|14.04.2017 16:44|

Да будет срач!

Гость|14.04.2017 16:49|

Нам срачь и бардак это хорошо

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