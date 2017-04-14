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Общество | В ночь на Пасху в храмах будут дежурить сотрудники полиции и Росгвардии

14.04.2017|11:47
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В ночь с 15 на 16 апреля в местах проведения торжественных литургий и на прилегающих к ним территориях более 130 сотрудников Управления Росгвардии по Пензенской области вместе с полицейскими будут охранять порядок и обеспечивать общественную безопасность.

«Ожидается, что в церковных богослужениях примет участие более 28 тысяч верующих», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Также в церквях с начала и до окончания праздничных мероприятий будут спасатели.

Напомним: в преддверии Пасхи сотрудники МЧС проверили храмы на соответствие требованиям пожарной безопасности. Со служителями проведены беседы и инструктажи, проверено состояние эвакуационных выходов.

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Гость|14.04.2017 12:10|

Почему сотрудники полиции и Росгвардии не дежурят по праздникам в синагогах и мечетях?

Гость|14.04.2017 12:13|

А за чем, не ужели могут быть беспорядки и опасность и откого это может исходить?

Имя: Гость
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