14.04.2017 | 11:47

В ночь с 15 на 16 апреля в местах проведения торжественных литургий и на прилегающих к ним территориях более 130 сотрудников Управления Росгвардии по Пензенской области вместе с полицейскими будут охранять порядок и обеспечивать общественную безопасность.

«Ожидается, что в церковных богослужениях примет участие более 28 тысяч верующих», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Также в церквях с начала и до окончания праздничных мероприятий будут спасатели.

Напомним: в преддверии Пасхи сотрудники МЧС проверили храмы на соответствие требованиям пожарной безопасности. Со служителями проведены беседы и инструктажи, проверено состояние эвакуационных выходов.