14.04.2017 | 14:39

В пятницу, 14 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время выездного совещания на Олимпийской аллее сообщил, что разрабатывается эскизный проект по благоустройству зеленой зоны от педагогического института до улицы Попова. Ее площадь составляет около 11,5 гектара.

Мэр Пензы отметил, что на этой территории можно организовать волейбольную, баскетбольную и тренажерную площадки, которую посещали бы не только студенты, но и все желающие. Кроме того, по его словам, необходимо подобрать подходящий вариант парковки в этой природоохранной зоне.

«Нам нужно понять, какие работы предстоит проделать и на какую сумму рассчитывать», - резюмировал градоначальник.

Напомним: в марте этого года Виктор Кувайцев уже говорил о том, что лес на Западной Поляне нужно благоустроить. Тогда он поручил подготовить проект его реконструкции.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что при планировании необходимо опираться на опыт благоустройства Олимпийской аллеи и европейские стандарты.