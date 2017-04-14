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Общество | В лесу на Западной Поляне могут появиться спортивные площадки

14.04.2017|14:39
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В пятницу, 14 апреля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев во время выездного совещания на Олимпийской аллее сообщил, что разрабатывается эскизный проект по благоустройству зеленой зоны от педагогического института до улицы Попова. Ее площадь составляет около 11,5 гектара.

Мэр Пензы отметил, что на этой территории можно организовать волейбольную, баскетбольную и тренажерную площадки, которую посещали бы не только студенты, но и все желающие. Кроме того, по его словам, необходимо подобрать подходящий вариант парковки в этой природоохранной зоне.

«Нам нужно понять, какие работы предстоит проделать и на какую сумму рассчитывать», - резюмировал градоначальник.

Напомним: в марте этого года Виктор Кувайцев уже говорил о том, что лес на Западной Поляне нужно благоустроить. Тогда он поручил подготовить проект его реконструкции.

Виктор Кувайцев подчеркнул, что при планировании необходимо опираться на опыт благоустройства Олимпийской аллеи и европейские стандарты.

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Гость|14.04.2017 15:01|

А клещи? Появятся?

Гость|14.04.2017 15:06|

Оставьте лес в покое !

Гость|14.04.2017 15:10|

а вертолетный центр появится?

Гость|14.04.2017 15:10|

Что значит "Могут"? У Вас тут, что не новость, то "Могут". Когда появятся, тогда и пишите.

Гость|14.04.2017 15:11|

а могут и не появиться. Точно не появятся, кругом мечты и фантазии

Гость|14.04.2017 15:13|

А аквапарк то будет? Новое здание аэропорта и цирк ведь уже есть. И перенатальный центнер тоже уже есть.

Гость|14.04.2017 15:14|

Перинатальный центр лучше достройте, раз такая сезонная "движуха" началась, он недалече как раз.

Гость|14.04.2017 15:20|

Что их так в лес тянет со своими идеями . Потом в лесу скелеты валяются людям пройти уже негде .

Имя: Гость
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