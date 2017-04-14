14.04.2017 | 11:22

Строительный холдинг «Термодом» признан лидером среди застройщиков Пензенской области по объему введенного жилья за 2016 год.

По итогам исследований, проведенных Национальным объединением застройщиков жилья, за указанный период компания ввела наибольшее количество квадратных метров. И это несмотря на то, что прошедший год был для холдинга непростым: объемы строительства жилья пришлось сокращать.

Награждение компании состоялось в Москве в рамках V Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства. На встрече присутствовало более 150 застройщиков, представители управляющих компаний, жилищных инспекций, министерств и органов надзора в сфере строительства со всей страны. Мероприятие проходило под руководством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаила Меня.

«Мы благодарны за признание наших достижений. Холдинг не намерен останавливаться на достигнутом: в наших планах увеличение темпов и качества строительства жилья и социальных объектов», - поделился представитель строительного холдинга «Термодом» Игорь Салов.