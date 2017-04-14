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Общество | На перекрестке Горького и Московской поставят светофорные объекты нового типа

14.04.2017|17:28
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Пензенские чиновники обсудили состояние городских дорог в ходе традиционного объезда. Проблем предостаточно: покосившиеся столбы, грязные остановочные павильоны, отсутствие заездных карманов и битый бордюрный камень.

«Мы планируем поставить светофорные объекты нового типа со светодиодными полосами», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.

Речь шла о пересечении улиц Максима Горького и Московской. А вот одним из самых дорогостоящих объектов станет дорога на проспекте Победы от бывшего автомобильного колледжа до выезда на трассу М5. Здесь будет такое же покрытие, как и на улице Кирова.

Правда, когда приступят к ремонтным работам, пока неизвестно. Идут торги.

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Шашлычник|14.04.2017 18:37|

penzainform.ru писал(a):

вот одним из самых дорогостоящих объектов станет дорога на проспекте Победы от бывшего автомобильного колледжа до выезда на трассу М5. Здесь будет такое же покрытие, как и на улице Кирова.
Давно пора! Там уже лет пять колеи протерты до глубоких ям

Гость|14.04.2017 18:59|

а воров в особо крупных размерах наказывать будут? а за халатность какое наказание?

Гость|14.04.2017 19:01|

как купить, то что стоит 100000, за 500000 буджетных денег?

Гость|14.04.2017 19:46|

фантазер..., так его называли!

Имя: Гость
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