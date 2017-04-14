Пензенские чиновники обсудили состояние городских дорог в ходе традиционного объезда. Проблем предостаточно: покосившиеся столбы, грязные остановочные павильоны, отсутствие заездных карманов и битый бордюрный камень.
«Мы планируем поставить светофорные объекты нового типа со светодиодными полосами», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Юрий Ильин.
Речь шла о пересечении улиц Максима Горького и Московской. А вот одним из самых дорогостоящих объектов станет дорога на проспекте Победы от бывшего автомобильного колледжа до выезда на трассу М5. Здесь будет такое же покрытие, как и на улице Кирова.
Правда, когда приступят к ремонтным работам, пока неизвестно. Идут торги.
penzainform.ru писал(a):Давно пора! Там уже лет пять колеи протерты до глубоких ям