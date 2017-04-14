14.04.2017 | 13:44

На Олимпийской аллее в Пензе планируется установка специальных знаков, разграничивающих велосипедную и пешеходную зоны. Об этом сообщила директор ЦПКиО имени Белинского Елена Савельева во время выездного совещания в пятницу, 14 апреля.

«Знаки будут помогать определять направление движения, подскажут правила поведения на Олимпийской аллее: что делать разрешается, а что запрещено», - пояснила Елена Савельева.

На встрече мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов осмотрели зону отдыха.

«Необходимо провести работы по очистке аллеи от осенней листвы, чтобы территория, которую в прошлом году мы засадили газонной травой, имела ухоженный вид», - поручил Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, градоначальник отметил, что откосам вдоль выложенных брусчаткой дорожек также необходимо обустройство.

Напомним: в 2016 году на Олимпийской аллее установлены детские игровые элементы и малые архитектурные объекты, завершилось обустройство сквера, пешеходные дорожки застелили тротуарной плиткой, а также проложили велолыжероллерную трассу.

В декабре 2016 года здесь появилась зеркальная инсталляция, состоящая из пяти золотых букв, которые образуют слово «Пенза». В ночное время конструкция подсвечивается.