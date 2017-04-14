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Общество | На Олимпийской аллее разграничат пешеходную и велосипедную зоны

14.04.2017|13:44
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На Олимпийской аллее в Пензе планируется установка специальных знаков, разграничивающих велосипедную и пешеходную зоны. Об этом сообщила директор ЦПКиО имени Белинского Елена Савельева во время выездного совещания в пятницу, 14 апреля.

«Знаки будут помогать определять направление движения, подскажут правила поведения на Олимпийской аллее: что делать разрешается, а что запрещено», - пояснила Елена Савельева.

На встрече мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов осмотрели зону отдыха.

«Необходимо провести работы по очистке аллеи от осенней листвы, чтобы территория, которую в прошлом году мы засадили газонной травой, имела ухоженный вид», - поручил Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, градоначальник отметил, что откосам вдоль выложенных брусчаткой дорожек также необходимо обустройство.

Напомним: в 2016 году на Олимпийской аллее установлены детские игровые элементы и малые архитектурные объекты, завершилось обустройство сквера, пешеходные дорожки застелили тротуарной плиткой, а также проложили велолыжероллерную трассу.

В декабре 2016 года здесь появилась зеркальная инсталляция, состоящая из пяти золотых букв, которые образуют слово «Пенза». В ночное время конструкция подсвечивается.

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Гость|14.04.2017 14:10|

А как дела на аллее с клещами? Завезли их?

Гость|14.04.2017 14:14|

А в этом году планируют дальше заросли расчистить ,или ...?

Гость|14.04.2017 14:15|

Бесполезно - тупорылые мамаши с колясками все равно будут ездить по велодорожкам, как и сейчас.

Гость|14.04.2017 14:21|

Место массового отдыха без порядка, да. В вечернее время на аллее должен находиться полицейский патруль, они и должны следить за общественным порядком и делать замечания. А мамашам с колясками в парк. Аллея - это объект спортивный. Кстати, и собак без намордника там быть не должно!

Гость|14.04.2017 14:24|

И патруль мог бы быть на велосипедах. Нех жир копить.

Гость|14.04.2017 14:41|

Гость писал(a):

Бесполезно - тупорылые мамаши с колясками все равно будут ездить по велодорожкам, как и сейчас.
Они еще тебя таким матом обложат и скажут что ты хам.

Гость|14.04.2017 14:43|

самый пц, когда эти мамаши идут болтают вдвоем втроем, а сзади без присмотра дети бегают. Лишать прав на материнство.

Гость|14.04.2017 14:46|

Гость писал(a):

Место массового отдыха без порядка, да. В вечернее время на аллее должен находиться полицейский патруль, они и должны следить за общественным порядком и делать замечания. А мамашам с колясками в парк. Аллея - это объект спортивный. Кстати, и собак без намордника там быть не должно!
Про бомжей не забудьте. Они сразу всех поставят на свои места. А полиция гуляет в центре.Да, еще и парочки не надо пускать на аллею, а то весь спортивный настрой сбивают. Короче, одни качки тупые там должны быть.

Гость|14.04.2017 14:59|

Гость писал(a):

Бесполезно - тупорылые мамаши с колясками все равно будут ездить по велодорожкам, как и сейчас.
Патруль ДПС туда, на велосипедах.А тупорылые велосипедисты по тротуарам не гоняют???

Гость|14.04.2017 15:02|

Гость писал(a):

Патруль ДПС туда, на велосипедах.А тупорылые велосипедисты по тротуарам не гоняют???
Т.е предлагаешь не разграничивать разметкой?

Имя: Гость
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