14.04.2017 | 11:42

В пензенском УГИБДД перевозка пассажиров находится на особом контроле, и он будет только усиливаться. Об этом заявил начальник отдела надзора УГИБДД Сергей Агеев в ходе совещания в территориальном управлении Ространснадзора в пятницу, 14 апреля.

«На территории Пензенской области регистрируется рост числа ДТП по этой категории, и дает его Пенза. В основном этот рост идет за счет падения пассажиров», - сообщил Сергей Агеев.

Он рассказал, что после обсуждения сложившейся ситуации принято решение попросить перевозчиков оборудовать салоны автобусов большой и малой вместимости видеорегистраторами. Это позволит контролировать поведение как водителя, так и пассажиров и в случае падения последних выяснить, держались ли они за поручни.

«Давайте изыщем возможность установить видеорегистраторы в салонах. Потом вы сможете проанализировать ситуацию и посмотреть, как она изменится. Водители курят, разговаривают по телефону, громко слушают музыку... Люди жалуются, а они отрицают. Видео поможет вам расставить все на свои места. Никто не сможет оклеветать водителя, либо он получит урок», - обратился к присутствовавшим на совещании представителям перевозчиков Сергей Агеев.

Он также напомнил им, что на первом месте всегда должны стоять жизнь и здоровье граждан, а не экономическая составляющая.

«Жестче спрашивайте с водителей и особенно тщательно контролируйте работу тех, которые чаще нарушают правила дорожного движения», - призвал начальник отдела надзора УГИБДД.