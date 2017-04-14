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Общество | ГИБДД предлагает установить камеры в пензенских автобусах и маршрутках

14.04.2017|11:42
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В пензенском УГИБДД перевозка пассажиров находится на особом контроле, и он будет только усиливаться. Об этом заявил начальник отдела надзора УГИБДД Сергей Агеев в ходе совещания в территориальном управлении Ространснадзора в пятницу, 14 апреля.

«На территории Пензенской области регистрируется рост числа ДТП по этой категории, и дает его Пенза. В основном этот рост идет за счет падения пассажиров», - сообщил Сергей Агеев.

Он рассказал, что после обсуждения сложившейся ситуации принято решение попросить перевозчиков оборудовать салоны автобусов большой и малой вместимости видеорегистраторами. Это позволит контролировать поведение как водителя, так и пассажиров и в случае падения последних выяснить, держались ли они за поручни.

«Давайте изыщем возможность установить видеорегистраторы в салонах. Потом вы сможете проанализировать ситуацию и посмотреть, как она изменится. Водители курят, разговаривают по телефону, громко слушают музыку... Люди жалуются, а они отрицают. Видео поможет вам расставить все на свои места. Никто не сможет оклеветать водителя, либо он получит урок», - обратился к присутствовавшим на совещании представителям перевозчиков Сергей Агеев.

Он также напомнил им, что на первом месте всегда должны стоять жизнь и здоровье граждан, а не экономическая составляющая.

«Жестче спрашивайте с водителей и особенно тщательно контролируйте работу тех, которые чаще нарушают правила дорожного движения», - призвал начальник отдела надзора УГИБДД.

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Гость|14.04.2017 11:58|

Установить видео камеры во всех кабинетах УГИБДД по Пененской области .

Гость|14.04.2017 11:59|

penzainform.ru писал(a):

Водители курят, разговаривают по телефону, громко слушают музыку...
Поддерживаю!!! Установить камеры!!!

Гость|14.04.2017 12:00|

Сколько раз писала жалобы на перегруз в 12 маршруте, а они все отрицают. Говорят, не было такого и все тут. Установите камеры!

Гость|14.04.2017 12:01|

Гость писал(a):

на перегруз в 12 маршруте
так не ездь.

Гость|14.04.2017 12:04|

Гость писал(a):

на перегруз в 12 маршруте

так не ездь.

Как не ездить, если это единственный маршрут, а следующий будет не ранее, чем через 20 мин. и не факт, что тоже не перегружен. Так и до ночи можно на остановке простоять.

Гость|14.04.2017 12:08|

Гость писал(a):

Гость|14.04.2017 12:04|

Гость писал(a):

на перегруз в 12 маршруте

так не ездь.

Как не ездить, если это единственный маршрут, а следующий будет не ранее, чем через 20 мин. и не факт, что тоже не перегружен. Так и до ночи можно на остановке простоять.

Не нравится-мигрируй.

Гость|14.04.2017 12:12|

Гость писал(a):

Не нравится-мигрируй.
куда?

Гость|14.04.2017 12:18|

А ездит маршрут номер 12?

Имя: Гость
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