14.04.2017 | 09:59

На подведении первых итогов IV Межрегионального форума InnoMed-2017, который проходит в Пензе 13 и 14 апреля, губернатор Иван Белозерцев и заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб озвучили намерение усилить кооперацию российских регионов в сфере биомедицинских технологий и организовать более тесное сотрудничество промышленников и представителей профессионального медицинского сообщества. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Учитывая, что Россия прирастает регионами, для нас важно, чтобы на уровне субъектов федерации мы рассматривали ключевые вопросы, которые стоят сегодня перед российской промышленностью, а в данном случае - перед производителями медицинских изделий и лекарственных препаратов. Это необходимо для решения важной социальной задачи - обеспечения наших граждан доступной медицинской продукцией», - заявил Сергей Цыб.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что Минпромторг РФ содействует развитию пензенского биомедицинского кластера с 2012 года. На поддержку выделено свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей.

Глава региона предложил замминистра сделать форум InnoMed постоянно действующим в Пензе, расширить географию участников и круг рассматриваемых вопросов.

Сергей Цыб поддержал эту идею. По его словам, форум - это одно из ключевых мероприятий.

«Мы будем и в дальнейшем активно поддерживать и развивать его, вовлекая в этот процесс все большее количество регионов, специалистов в медицинской области», - резюмировал Сергей Цыб.