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Общество | Десятки пензенцев написали экологический диктант

14.04.2017|16:43
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Десятки пензенцев приняли участие в экодиктанте. Во время этого интеллектуального испытания можно было пользоваться мобильными устройствами и шпаргалками. Здесь главное не результат, а проверка собственных знаний.

«Особо я не готовился, но я учитель географии, поэтому уверен в своих знаниях», - отметил студент ПГУ Максим Зеленов.

В Пензе такой диктант провели впервые. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню экологических знаний, который отмечается 15 апреля. Его участникам предстояло за 45 минут ответить на 35 тестовых вопроса.

«Результаты диктанта отправят в Москву, где составят рейтинг по регионам России», - уточнила куратор Всероссийского проекта «Эко-проба» Екатерина Христенко.

На каком уровне находится Пензенская область, станет известно через несколько дней, после обработки результатов экодиктанта.

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