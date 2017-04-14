14.04.2017 | 16:43

Десятки пензенцев приняли участие в экодиктанте. Во время этого интеллектуального испытания можно было пользоваться мобильными устройствами и шпаргалками. Здесь главное не результат, а проверка собственных знаний.

«Особо я не готовился, но я учитель географии, поэтому уверен в своих знаниях», - отметил студент ПГУ Максим Зеленов.

В Пензе такой диктант провели впервые. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню экологических знаний, который отмечается 15 апреля. Его участникам предстояло за 45 минут ответить на 35 тестовых вопроса.

«Результаты диктанта отправят в Москву, где составят рейтинг по регионам России», - уточнила куратор Всероссийского проекта «Эко-проба» Екатерина Христенко.

На каком уровне находится Пензенская область, станет известно через несколько дней, после обработки результатов экодиктанта.