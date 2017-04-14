14.04.2017 | 09:43

9 мая Пензенский зоопарк подготовил для горожан акцию «Голос народной памяти». Впервые во время праздничной программы с 10:00 до 15:00 на территории будет устроена открытая трибуна.

«Любой желающий может воспользоваться микрофоном на специально организованной площадке и рассказать о своих родственниках или близких людях - участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны», - сообщается на сайте Пензенского зоопарка.

Также во время своего выступления участники акции могут показать семейные фотографии, письма и другие реликвии.

Напомним: в Пензенском зоопарке в связи с увеличением светового дня изменился режим работы. Касса будет открыта с 9:00 до 18:00, а осмотр композиции возможен с 9:00 до 19:00 без выходных.