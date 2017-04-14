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Общество | 9 мая в Пензенском зоопарке впервые пройдет акция «Голос народной памяти»

14.04.2017|09:43
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9 мая Пензенский зоопарк подготовил для горожан акцию «Голос народной памяти». Впервые во время праздничной программы с 10:00 до 15:00 на территории будет устроена открытая трибуна.

«Любой желающий может воспользоваться микрофоном на специально организованной площадке и рассказать о своих родственниках или близких людях - участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, детях войны», - сообщается на сайте Пензенского зоопарка.

Также во время своего выступления участники акции могут показать семейные фотографии, письма и другие реликвии.

Напомним: в Пензенском зоопарке в связи с увеличением светового дня изменился режим работы. Касса будет открыта с 9:00 до 18:00, а осмотр композиции возможен с 9:00 до 19:00 без выходных.

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Гость|14.04.2017 10:03|

Приду расскажу про легендарного полководца Георгия Жукова. Достоин.Отстоял нашу страну. Взял Берлин.

Гость|14.04.2017 10:06|

Дело то конечно хорошее, вот только как бы не озлобились граждане, вспоминая, за что воевали их деды/прадеды, а опосля вглядываясь в окружающую действительность.

Гость|14.04.2017 10:16|

Эта издержки Рассеи, чо ты хочешь?

Гость|14.04.2017 10:23|

Главное, чтобы сотрудники перестали курить. зашёл месяц назад в туалетную комнату возле проходной, а там смрад такой - хоть топор вешай, усастый мужик администратор (лет под 55 с коньячным румянцем) надымил.

Посетительница малолетнего мальчика выводит из того помещения, а у него глаза от дыма покраснели и лицо синее...

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