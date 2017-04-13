13.04.2017 | 09:58

В пензенских спортивных объектах установили ящики для пожертвований на строительство Спасского кафедрального собора.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, пензенцы могут внести свой вклад в строительство святыни.

Так, в СЗК «Дизель–Арена» установлено два ящика для пожертвований, в ВСЛК «Золотая шайба» - один, в ДВС «Сура» - два, в ФОКе «Дельфин» - один, в открытом плавательном бассейне – два, в ТЦ «Виктория» - один, в «Буртасах» - два, на стадионе «Первомайский» - один, во Дворце единоборств «Воейков» - один, в СОКе «Семейный» - один, во дворце спорта «Олимпийский» - один ящик.

Напомним: православный храм, разрушенный в 1934 году, восстанавливается по исходному проекту на Советской (бывшей Соборной) площади с 2010 года. Собор должен стать архитектурной доминантой Пензы.

В настоящее время покрыта кровля, завершен монтаж систем вентиляции и отопления, утеплен чердак, в части здания проведено электричество, оштукатурены и покрашены внешние стены собора.

Планируется, что до начала следующей зимы наружная отделка будет завершена. Сейчас приступают к приведению в надлежащий вид колокольни: ее заштукатурят, покрасят, там повесят декоративные элементы.