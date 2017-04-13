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Общество | В спортивных объектах Пензы появились ящики для сбора денег на храм

13.04.2017|09:58
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В пензенских спортивных объектах установили ящики для пожертвований на строительство Спасского кафедрального собора.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, пензенцы могут внести свой вклад в строительство святыни.

Так, в СЗК «Дизель–Арена» установлено два ящика для пожертвований, в ВСЛК «Золотая шайба» - один, в ДВС «Сура» - два, в ФОКе «Дельфин» - один, в открытом плавательном бассейне – два, в ТЦ «Виктория» - один, в «Буртасах» - два, на стадионе «Первомайский» - один, во Дворце единоборств «Воейков» - один, в СОКе «Семейный» - один, во дворце спорта «Олимпийский» - один ящик.

Напомним: православный храм, разрушенный в 1934 году, восстанавливается по исходному проекту на Советской (бывшей Соборной) площади с 2010 года. Собор должен стать архитектурной доминантой Пензы.

В настоящее время покрыта кровля, завершен монтаж систем вентиляции и отопления, утеплен чердак, в части здания проведено электричество, оштукатурены и покрашены внешние стены собора.

Планируется, что до начала следующей зимы наружная отделка будет завершена. Сейчас приступают к приведению в надлежащий вид колокольни: ее заштукатурят, покрасят, там повесят декоративные элементы.

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Гость|13.04.2017 10:55|

Да, уже все это начинает зашкаливать если честно, обеды на Пасху по спискам, ящики для денег на спортивных объектах, а вот то, что посетители данных учреждений являются в большинстве своем дети не должно учитываться нашим духовенством? Откуда у них деньги? Им родители на абонемент, проезд, питание выдают, а они должны их жертвовать? По моему мнению сбор денег с детей на строительство религиозных объектов является кощунством.

Гость|13.04.2017 10:56|

Гость писал(a):

Ну так и в школах и детсадах тоже ставьте, обирать детей так и там нужно, а не только в спортивных объектах.
нужно ввести на налог на храм

Гость|13.04.2017 11:03|

Гость писал(a):

Да, уже все это начинает зашкаливать если честно, обеды на Пасху по спискам, ящики для денег на спортивных объектах, а вот то, что посетители данных учреждений являются в большинстве своем дети не должно учитываться нашим духовенством? Откуда у них деньги? Им родители на абонемент, проезд, питание выдают, а они должны их жертвовать? По моему мнению сбор денег с детей на строительство религиозных объектов является кощунством.
Твоего ребёнка никто силком сдавать на храм деньги не тянет.Так что успокойся

Гость|13.04.2017 11:06|

Церковь отделена от государства. Кто разрешил (приказал) устанавливать в спортивных объектах Пензы ящики для сбора денег на храм?!

Гость|13.04.2017 11:07|

А для пожертвований на цирк и перинатальный центр ящики развешивать будут?

Гость|13.04.2017 11:12|

Церковь отделена от государства. Кто разрешил (приказал) устанавливать в спортивных объектах Пензы ящики для сбора денег на храм?!

Гость|13.04.2017 11:15|

penzainform.ru писал(a):

Напомним: православный храм, разрушенный в 1934 году, восстанавливается по исходному проекту на Советской (бывшей Соборной) площади с 2010 года. Собор должен стать архитектурной доминантой Пензы.
На самом деле - новодел (проектировал Гражданпроект) в два раза больше утраченного.

Гость|13.04.2017 11:16|

Гость писал(a):

А для пожертвований на цирк и перинатальный центр ящики развешивать будут?
Идея хорошая, но будут проблемы с законодательством РФ при освоении собранных средств.

С церковью проще, кто видел акт сколько изъято из ящика, сколько на что потрачено?

Смету на строительства собора есть где посмотреть?

Что собор, цирк, перинатальный центр и т.п. недостроенные объекты есть удобная "кормушка" для нужных людей.

Гость|13.04.2017 11:16|

Гость писал(a):

А для пожертвований на цирк и перинатальный центр ящики развешивать будут?
вот именно, почему у нас заботятся о попах а о будущих матерях и детях нет?

Гость|13.04.2017 11:24|

Выкинуть эти ящики немедленно. Пусть попы ставят такие ящики в своих храмах. Если в их храм кто-то поставит ящик для пожертвований на ремонт дорог, небось возмутятся-"оскорбятся" что деньги не им? Конституцию РФ надо соблюдать.

Гость|13.04.2017 11:49|

Если щас начать собирать деньги для Петра Кузнецова соберут очень много и быстро . В разы много чем на что либо .

Гость|13.04.2017 12:01|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
По моему мнению сбор денег с детей на строительство религиозных объектов является кощунством.
Твоего ребёнка никто силком сдавать на храм деньги не тянет.Так что успокойся
А ты приди и попроси провести какой-либо ритуал так, "в дар", окрестить ребенка, венчание,покойника отпеть и т.д. и посмотрим, что тебе скажут и куда тебе дорогу укажут, так что успокойся сам.

Гость|13.04.2017 12:04|

Гость писал(a):

13.04.2017 12:01|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

По моему мнению сбор денег с детей на строительство религиозных объектов является кощунством

Не только кощунство, это - преступление.

Имя: Гость
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