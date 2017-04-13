13.04.2017 | 16:48

Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Наталья Озерова сообщила депутатам городской думы о необходимости стимулировать взрослое население к сдаче норм ГТО. Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания постоянной комиссии в четверг, 13 апреля.

«С 1 января 2017 года комплекс ГТО вошел в жизнь каждого человека. На сегодняшний день центр тестирования у нас создан, судьи у нас все квалифицированные. Единственное - мы просим, встречаемся с профсоюзами, для того чтобы был разработан механизм стимулирования взрослого населения для сдачи норм ГТО», - рассказала она.

Пока стимул существует только для учащихся общеобразовательных школ - они получают дополнительные баллы при поступлении в вузы. «Для взрослого населения такого стимула работодатели пока не придумали», - констатировала Наталья Озерова.

Кстати, в 2016 году в сдаче нормативов комплекса ГТО приняли участие 7 471 учащийся образовательных учреждений. В результате право носить знаки отличия комплекса ГТО получили 1 833 человека. Золотой знак заслужили 439 подростков, серебряный - 702, бронзовый - 692.