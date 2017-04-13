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Общество | В Пензе работодателям предлагают поощрять сотрудников за сдачу норм ГТО

13.04.2017|16:48
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Председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы Наталья Озерова сообщила депутатам городской думы о необходимости стимулировать взрослое население к сдаче норм ГТО. Соответствующее заявление она сделала в ходе заседания постоянной комиссии в четверг, 13 апреля.

«С 1 января 2017 года комплекс ГТО вошел в жизнь каждого человека. На сегодняшний день центр тестирования у нас создан, судьи у нас все квалифицированные. Единственное - мы просим, встречаемся с профсоюзами, для того чтобы был разработан механизм стимулирования взрослого населения для сдачи норм ГТО», - рассказала она.

Пока стимул существует только для учащихся общеобразовательных школ - они получают дополнительные баллы при поступлении в вузы. «Для взрослого населения такого стимула работодатели пока не придумали», - констатировала Наталья Озерова.

Кстати, в 2016 году в сдаче нормативов комплекса ГТО приняли участие 7 471 учащийся образовательных учреждений. В результате право носить знаки отличия комплекса ГТО получили 1 833 человека. Золотой знак заслужили 439 подростков, серебряный - 702, бронзовый - 692.

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Гость|13.04.2017 17:35|

А кто супостат-то?

Гость|13.04.2017 17:37|

Гость писал(a):

А кто супостат-то?
Да мало ли, свято место пусто не быват.

Гость|13.04.2017 17:42|

Гоняю в футбол раз в неделю, плаваю и велосипед летом (мне 35 лет). Не пью, не курю. Но плохо подтягиваюсь и прыгаю в длину с места. ГТО не выполняю все требования (чтоб сдать надо комплекс выполнить). По результатам соревнований (загоняют периодически с работы) выгляжу ущербным наравне с теми кто пьет пиво на диване каждый день. Вот и зачем всё это? Чтоб я вместо бассейна и велосипеда занимался прыжками в песочнице?

Гость|13.04.2017 17:46|

Очередная дурость,чтобы народ не бунтовал от бедности, нищеты, безысходности.

Гость|13.04.2017 17:58|

Тренд на КДНР. Потом и маршировать придётся, а вожди оценят.

Имя: Гость
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