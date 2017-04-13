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Общество | В Пензе предложили увеличить стоимость путевок в детские лагеря

13.04.2017|14:35
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В четверг, 13 апреля, на заседании постоянной комиссии Пензенской гордумы председатель городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова отчиталась перед депутатами.

В частности, шла речь о летней оздоровительной кампании. Так, на сайте в Интернете родители начиная с 10 февраля могли поставить своего ребенка в электронную очередь на получение путевки в лагерь.

«Есть положительные результаты, но в электронной очереди сейчас 7 158 человек, а путевок выделено только 4 367», - доложила Озерова.

Существует еще одна проблема. «Цена путевки не повышается, но увеличивается количество средств, которые лагеря должны платить за медицинское сопровождение, растут зарплаты и расходы на питание детей. Поэтому нужно рассматривать вопрос о повышении стоимости путевок в лагеря», - считает докладчик.

Напомним: в 2017 году установлена родительская плата в размере 31% фактической стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, но не превышающей 13 845 рублей на одного ребенка за смену со сроком пребывания 21 день.

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Гость|13.04.2017 15:03|

правильное решение.всё для народа!

Гость|13.04.2017 15:17|

как можно туда ездить

там в лесу клещи

скока создали новых рабочих мест в 2016,2017 году

где заработать на рабочем месте 13845

Гость|13.04.2017 15:21|

самое лучшее место для отдыха

это водоем около 6

купайся целый день

вода супер

также можно в Москву сьездить на недельку

Гость|13.04.2017 15:33|

Гость писал(a):

где заработать на рабочем месте 13845
Там же, где на отпуск на юге и в Египте. На себя, любимых, средств не жалко, на ребёнка - денег НЕТ.

Гость|13.04.2017 15:40|

Повышаем демографию)))

Гость|13.04.2017 15:41|

Чтобы троих детей отправить в лагерь сколько денег надо?

Гость|13.04.2017 15:53|

можно заработать практически в самом центре Москвы

няня 30000 +проживание наверное возможно и покушать

Гость|13.04.2017 15:55|

Придурки.путевки цену увеличить.а зарплаты не пробовали увеличить?зажрались уже мрази все бы им увеличить да народ обобрать.твари

Гость|13.04.2017 15:58|

Ягов говорил в статье про кризис семьи " Дети- наш двигатель...." и на тебе надо повысить цены на содержание "двигателя". Вы в правительстве договоритесь между собой как говорить.

А то "двигатель" может стукануть...

Гость|13.04.2017 16:08|

Лучше не повысить а закрыть все ДЕТСКИЕ лагеря. И содержать не надо ни медиков ни...ков... А эти деньги отправьте например в Сирию кормите других детей зачем нам своих кормить!!!! И проблем не будет у Озеро вой. А то она зарапортавалась. Проблемы детские у Вас госпожа Озерова. Как сказал бы Сафроненков "Прошу не трогать Пензенских детей итглаза не отводи "

Гость|13.04.2017 16:10|

Детей нет,а откуда очереди везде-в детсад очередь,в школе мест мало,в лагеря детские тоже очередь.. живем как в СССР,везде очереди,кроме магазинов.

Гость|13.04.2017 16:11|

Мы, родители 3 детей, и наши друзья (2 детей), с огромной радостью прочли эту новость !!! Надо повысить, а потом еще на столько же через недельку...

Гость|13.04.2017 16:14|

Гость писал(a):

Мы, родители 3 детей
Так вам бесплатно путёвка положена.

Гость|13.04.2017 16:18|

В очереди 7 158 ,а путевок 4 367. Спрос есть давай цену поднимать. А чо капитализм и клали мы детский это отдых или взрослый рынок сам регулирует цену такой скрвтый смысл Озерова донесла до граждан Сурского края.

Гость|13.04.2017 16:20|

Родители пожалейте свои деньги нервы и детей . Не отправляйте их туда

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Имя: Гость
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