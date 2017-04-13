13.04.2017 | 14:35

В четверг, 13 апреля, на заседании постоянной комиссии Пензенской гордумы председатель городского комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Наталья Озерова отчиталась перед депутатами.

В частности, шла речь о летней оздоровительной кампании. Так, на сайте в Интернете родители начиная с 10 февраля могли поставить своего ребенка в электронную очередь на получение путевки в лагерь.

«Есть положительные результаты, но в электронной очереди сейчас 7 158 человек, а путевок выделено только 4 367», - доложила Озерова.

Существует еще одна проблема. «Цена путевки не повышается, но увеличивается количество средств, которые лагеря должны платить за медицинское сопровождение, растут зарплаты и расходы на питание детей. Поэтому нужно рассматривать вопрос о повышении стоимости путевок в лагеря», - считает докладчик.

Напомним: в 2017 году установлена родительская плата в размере 31% фактической стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря, но не превышающей 13 845 рублей на одного ребенка за смену со сроком пребывания 21 день.