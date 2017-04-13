13.04.2017 | 09:21

В среду, 12 апреля, в администрации Пензы на заседании штаба по вопросам ЖКХ обсудили вопросы соблюдения пожарной безопасности.

Чтобы проконтролировать выполнение необходимых требований, заместителям глав районных администраций было поручено совместно с сотрудниками управления по делам ГОЧС после 17:00 проводить ежедневные рейды, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Начинается пожароопасный сезон. Особое внимание надо обратить на частный сектор. Многие, чтобы не вывозить мусор и сухую траву, просто сжигают их. А это может привести к печальным последствиям», - предупредил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Напомним: 10 апреля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил необходимость заранее готовиться к пожароопасному периоду и работать с населением: информировать, убеждать, применять меры административного воздействия за нарушение правил пожарной безопасности.

Губернатор обратил особое внимание на человеческий фактор как самую распространенную причину пожаров.

«Надо отказываться от плохой традиции сжигания мусора на приусадебных участках. Сначала прошлогоднюю траву поджигают, оставляют гореть без присмотра, затем огонь перекидывается на строения, в результате – трагедия, гибнут жители, уничтожается имущество. С этим надо бороться», - подчеркнул Иван Белозерцев.