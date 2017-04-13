Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|13 апр 2017|16:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+14oC
Завтра | Ливень |
  60.29  |  $  56.60
 

Общество | В Пензе бойцы ОМОНа вернулись из командировки на Северный Кавказ

13.04.2017|15:29
Печать

В четверг, 13 апреля, сотрудники ОМОНа вернулись в Пензу из командировки на Северный Кавказ, успешно выполнив свой служебный долг.

Бойцы спецподразделения провели 90 суток вдали от семей. Каждого из них начальник Управления Росгвардии по Пензенской области полковник Игорь Белов поблагодарил за выполненные задачи и сообщил о присвоении очередных специальных званий.

«За все время командировки потерь в отряде не допущено, цели и задачи выполнены четко и грамотно, нарушений служебной дисциплины нет», - отметил командир ОМОНа полковник Николай Рукавишников.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, после встречи с родными сотрудники ОМОНа приступят к исполнению своих служебных обязанностей.

0
0
0
0
Шашлычник|13.04.2017 16:05|

Так в Чечне же всё хорошо. Зачем там омон, да еще и с пемзы?

Гость|13.04.2017 16:07|

Командировка по перенятию опыта у коллег..

Гость|13.04.2017 16:09|

В Арбекове бойцы ОМОНа вернулись из командировки на Северный Кавказ

Мордва не русская.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!