13.04.2017 | 15:29

В четверг, 13 апреля, сотрудники ОМОНа вернулись в Пензу из командировки на Северный Кавказ, успешно выполнив свой служебный долг.

Бойцы спецподразделения провели 90 суток вдали от семей. Каждого из них начальник Управления Росгвардии по Пензенской области полковник Игорь Белов поблагодарил за выполненные задачи и сообщил о присвоении очередных специальных званий.

«За все время командировки потерь в отряде не допущено, цели и задачи выполнены четко и грамотно, нарушений служебной дисциплины нет», - отметил командир ОМОНа полковник Николай Рукавишников.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области, после встречи с родными сотрудники ОМОНа приступят к исполнению своих служебных обязанностей.