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Общество | В Чистый четверг владыка Серафим провел службу в Успенском соборе

13.04.2017|15:35
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Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим прибыл в Успенский кафедральный собор, чтобы возглавить праздничную службу. У православных верующих Великий четверг Страстной недели, в народе его называют Чистым.

Сегодня верующие вспоминают Тайную вечерю - последнюю встречу Иисуса с апостолами перед распятием.

«На Тайной вечере Спаситель дал нам причастие, это самое важное», - отметила прихожанка Успенского собора Нина Савельева.

После окончания литургии митрополит Серафим совершил обряд омовения ног священникам по примеру Христа, который в знак смирения и братской любви омыл ноги своим ученикам.

В Великий четверг верующие начинают готовиться к Пасхе: наводят порядок в доме, красят яйца и пекут куличи.

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