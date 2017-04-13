13.04.2017 | 15:35

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим прибыл в Успенский кафедральный собор, чтобы возглавить праздничную службу. У православных верующих Великий четверг Страстной недели, в народе его называют Чистым.

Сегодня верующие вспоминают Тайную вечерю - последнюю встречу Иисуса с апостолами перед распятием.

«На Тайной вечере Спаситель дал нам причастие, это самое важное», - отметила прихожанка Успенского собора Нина Савельева.

После окончания литургии митрополит Серафим совершил обряд омовения ног священникам по примеру Христа, который в знак смирения и братской любви омыл ноги своим ученикам.

В Великий четверг верующие начинают готовиться к Пасхе: наводят порядок в доме, красят яйца и пекут куличи.