13.04.2017 | 18:00

Участники народного хора «Душа России» привели в порядок Олимпийский парк. Для пенсионеров такие выходы на природу стали ежегодной традицией.

Исполнители давно уже не обижаются, что никто не приходит на помощь. Им такая деятельность в радость, ведь часто и репетируют, и выступают в этом парке.

«Работать не тяжело, на даче так же копаемся», - отметила солистка народного хора «Душа России» Наталья Колядова.

В составе хора несколько десятков человек от 50 до 80 лет. Самодеятельные артисты не осуждают тех, кто не пришел на уборку. Один в больнице, у другого спину прихватило. В субботнике приняли участие те, кто действительно мог и хотел. У пожилых во время работы на благо пензенцев душа пела, а у некоторых даже стихи рождались.

За один день убрать территорию всего парка у певцов не получилось. Хористы говорят, что придут в парк с граблями и метлами еще не раз.