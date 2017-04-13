13.04.2017 | 17:27

В Пензу приехал популярный рок-коллектив Lumen. Музыканты организовали для поклонников автограф-сессию. Гитара Михаила Жаркова сразу выросла в цене, после того как на ней расписался солист группы Рустем Булатов.

«Я играю на гитаре уже давно, большой фанат Lumen. Теперь будет что вспомнить», - отметил Михаил.

В Пензу музыканты приехали в рамках большого гастрольного тура. Группа презентовала новый альбом под названием «Хроника бешеных дней». Кстати, пензенцам повезло: встречи с фанатами рокеры проводят не в каждом городе.

«У нас очень плотный график, поэтому не могу сказать, что автограф-сессии - это частое явление. На весь тур их меньше десятка», - поделился Рустем Булатов.

В 2018 году коллектив из Уфы отпразднует 20-летие творческой деятельности. После окончания этих гастролей Lumen сразу начнет готовиться к юбилейному туру.