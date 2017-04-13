13.04.2017 | 10:05

Во вторник, 12 апреля, комиссия областного управления Федеральной антимонопольной службы России признала СМС-рекламу от имени туроператора «Библио-Глобус» противоречащей требованиям закона «О рекламе».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, поводом для рассмотрения дела стало заявление пензенца, который потребовал избавить его от рекламного спама.

«Рекламораспространителю выдано предписание об устранении допущенного нарушения. Материалы дела о нарушении законодательства о рекламе направлены в Московское УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», - уточнили в пресс-службе.

Напомним: комиссия УФАС также признала противоречащей требованиям Федерального закона «О рекламе» СМС-рассылку от имени Taxi…. Вопрос, как и в случае с туроператором, был рассмотрен в связи с обращением гражданина, просившего пресечь доставку спама на его абонентский номер.