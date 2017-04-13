Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|13 апр 2017|10:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+14oC
Завтра | Ливень |
  60.26  |  $  56.76
 

Общество | Пензенец пожаловался в УФАС на СМС-рекламу от туроператора

13.04.2017|10:05
Печать

Во вторник, 12 апреля, комиссия областного управления Федеральной антимонопольной службы России признала СМС-рекламу от имени туроператора «Библио-Глобус» противоречащей требованиям закона «О рекламе».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, поводом для рассмотрения дела стало заявление пензенца, который потребовал избавить его от рекламного спама.

«Рекламораспространителю выдано предписание об устранении допущенного нарушения. Материалы дела о нарушении законодательства о рекламе направлены в Московское УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении», - уточнили в пресс-службе.

Напомним: комиссия УФАС также признала противоречащей требованиям Федерального закона «О рекламе» СМС-рассылку от имени Taxi…. Вопрос, как и в случае с туроператором, был рассмотрен в связи с обращением гражданина, просившего пресечь доставку спама на его абонентский номер.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!