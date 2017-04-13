13.04.2017 | 17:08

Недолго осталось горожанам регулировать температуру в квартирах подручными средствами. Отопительный сезон-2016/2017 в Пензе на исходе.

«Мы планируем отключить батареи на следующей неделе. Пока идут консультации, так как погода каждый день меняется», - уточнил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Андрей Гришин.

Если быть точнее, то к отключению приступят 17 апреля. Эта дата указана на официальном сайте администрации Пензы. В последнюю очередь перестанут подавать тепло в поликлиники, больницы, детские сады и школы. Кстати, именно на этих объектах социальной сферы температура поднялась раньше, чем в жилых домах.

Зима для работников коммунальной сферы выдалась тяжелой и была отмечена сразу несколькими крупными авариями. Две из них связаны с деятельностью компании «Т Плюс». В результате гидравлического удара лопнули магистральные сети. В 20-градусный мороз люди остались без тепла. В районе Севера и на улице Шмидта вообще перемерзли трубы.

Сейчас о зимних мучениях горожане, открывая окна в квартирах, стараются не вспоминать. Все больше говорят о сроках прекращения подачи тепла в дома.

«Управляющие компании, которые хотят, чтобы в их домах было прохладнее, могут обратиться в ресурсоснабжающую организацию и уменьшить температуру теплоносителя», - пояснил Андрей Гришин.

Таких домов, где можно регулировать отопление, по словам начальника городского управления ЖКХ, порядка 200-300.