13.04.2017 | 16:31

В технопарке «Рамеев» проходит IV межрегиональный форум InnoMed. На нем обсуждают, как объективно внедрять инновации в здравоохранение.

В Пензу съехались представители медицинских компаний из 10 российских регионов, прибыли высокопоставленные чиновники из столицы.

Начинается форум с выставки, там можно увидеть инновационные проекты. Некоторые уже воплощены в жизнь, другие только на этапе разработки.

InnoMed - это площадка, где представители бизнеса и науки могут встретиться и договориться о сотрудничестве. Нужна и поддержка власти, ведь все новое в медицине пробивается непросто.

«Самая главная проблема - убедить специалистов в эффективности и безопасности изделия, для этого требуется время», - пояснил управляющий ЗАО «НПП «МедИнж» Сергей Евдокимов.

Около 40 из 50 инновационных проектов, которые можно увидеть на выставке, представлены Пензенской областью. Для гостей провели экскурсию по одному из флагманов местной медицинской промышленности.

Об успехах нашей медицины рассказала бы свинья, если бы могла говорить. В груди у нее теперь сердце с искусственным клапаном. На животных отрабатывают изменения в конструкции. После операции боров чувствует себя прекрасно, только людей стал бояться.

На форум приехали и зарубежные гости. С компаниями из Италии и Индии подписаны протоколы о намерениях, которые в будущем должны вылиться в новые проекты.

«Мы приехали, для того чтобы провести переговоры на предмет создания производства дентальных имплантов», - сообщил владелец компании Leader Medica SRL Роберто Миноцци.

Впереди у участников форума обсуждение медицинских вопросов на секциях и семинарах, а также экскурсии по пензенским предприятиям. Мероприятие завершится 15 апреля.