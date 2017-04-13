13.04.2017 | 15:22

Руководитель УФССП России по Пензенской области Евгений Пазечко провел личный прием граждан.

Горожанка Рамиля Швикова попросила главного пристава региона помочь ей вернуть ребенка. У нее на руках есть постановление суда, однако, по словам женщины, экс-супруг препятствует его исполнению.

«Всякий раз, когда я звоню бывшему мужу и хочу приехать, он говорит, что их нет дома», - пожаловалась Рамиля.

«Судебные приставы не могут отобрать ребенка, они способны принять меры обязывающего характера - оштрафовать», - отметил Евгений Пазечко.

У двух других женщин, обратившихся за помощью к Евгению Николаевичу, тоже есть проблемы с бывшими супругами: мужчины не платят алименты. В обоих случаях задолженность составляет около 400 тысяч рублей.

«Как правило, алиментщики начинают трудоустраиваться после привлечения к административной, а потом и уголовной ответственности», - сообщил Евгений Пазечко.

Всего на приеме у руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области побывало шесть человек.