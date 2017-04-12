12.04.2017 | 14:59

В среду, 12 апреля, на заседании постоянной комиссии городской думы начальник управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин выступил с докладом о деятельности своего ведомства в 2016 году.

Как доложил Максим Александрович, сейчас в областном центре действуют 7 троллейбусных и 58 автобусных маршрутов (6 большого класса и 52 малого).

По словам главного транспортника Пензы, в подвижном составе имеется 131 автобус большого класса, курсирующий с 6:00 до 21:30; 65 троллейбусов, работающих с 6:00 до 20:00, и 986 автобусов малого класса, перевозящих пассажиров с 6:00 до 23:00.

По мнению начальника управления, для улучшения ситуации с общественным транспортом в Пензе нужно заменить автобусы большой вместимости на трех центральных маршрутах, добавив около 60 единиц. Работа в этом направлении уже ведется. Так, мэрия приобрела четыре автобуса ПАЗ вместимостью 60 человек для маршрута № 25.

Максим Иванкин коснулся также темы предотвращения терактов. Проведены инструктажи с персоналом, усилен контроль за порядком выезда и возврата транспорта, в салонах размещены памятки для пассажиров о том, как действовать при обнаружении забытых вещей, а водители не только осматривают салон, но и обращают внимание на остановочные павильоны.

По мнению народных избранников, чтобы минимизировать количество нарушений, шоферы должны проходить более тщательное обучение перед тем, как их поставят на определенный маршрут.

Депутаты попросили усилить контроль за водителями, которые во время движения разговаривают по телефону.

«Может быть, обязать их пользоваться гарнитурой, которая позволяет вести переговоры по телефону и обеими руками осуществлять управление транспортным средством?» - предложил Георгий Тюрин.

Максим Иванкин пообещал ужесточить ответственность за это нарушение.

Глава города Валерий Савельев в заключение подчеркнул, что для повышения привлекательности транспорта среди пассажиров нужно заботиться и о чистоте в маршрутках, и об опрятности водителей, и об их умении себя вести.