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Общество | В Пензе родители гимназистов-старшеклассников сдали пробный ЕГЭ

12.04.2017|14:00
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В субботу, 8 апреля, в Пензе родители старшеклассников уселись за парты, чтобы попытаться сдать пробный Единый госэкзамен по русскому языку.

Эксперимент проходил в многопрофильной гимназии № 13. Проверить свои силы решились 11 мам и пап учеников 10-го и 11-го классов.

В аудитории гимназии, где устроили пробные испытания, участники расселись за парты, а организаторы познакомили их с процедурой проведения ЕГЭ и выдали контрольно-измерительные материалы.

Все родители справились с заданиями на хорошо и отлично. Как сообщается на сайте гимназии, родители сочли эксперимент успешным и предложили на следующий учебный год организовать сдачу пробного экзамена по другим предметам.

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Гость|12.04.2017 14:32|

какие результаты ЕГЭ у родителей ?

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