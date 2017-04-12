12.04.2017 | 14:00

В субботу, 8 апреля, в Пензе родители старшеклассников уселись за парты, чтобы попытаться сдать пробный Единый госэкзамен по русскому языку.

Эксперимент проходил в многопрофильной гимназии № 13. Проверить свои силы решились 11 мам и пап учеников 10-го и 11-го классов.

В аудитории гимназии, где устроили пробные испытания, участники расселись за парты, а организаторы познакомили их с процедурой проведения ЕГЭ и выдали контрольно-измерительные материалы.

Все родители справились с заданиями на хорошо и отлично. Как сообщается на сайте гимназии, родители сочли эксперимент успешным и предложили на следующий учебный год организовать сдачу пробного экзамена по другим предметам.