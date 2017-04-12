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Общество | В Пензе принудительное лечение Петра Кузнецова продлили еще на полгода

12.04.2017|09:59
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Первомайский районный суд удовлетворил очередное ходатайство о продлении лечения лидера «бековских затворников» Петра Кузнецова.

Главный врач областной психиатрической больницы настоял на продлении в отношении него принудительных мер медицинского характера в стационаре общего типа еще на шесть месяцев, сообщили в областной прокуратуре.

Напомним: осенью 2007 года 35 человек закрылись в подземных пещерах в селе Никольском Бековского района. Все они были последователями учения Кузнецова, желавшими пережить наступление конца света.

Сам религиозный наставник оставался на поверхности. Затворники пробыли в пещерах более шести месяцев, за это время скончались две женщины. Остальные начали выходить из подземных убежищ весной 2008 года из-за обрушения вырытых пещер. Последние затворники поднялись 16 мая 2008-го.

Петра Кузнецова признали невменяемым. Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии, мужчина обнаруживал признаки хронического психического расстройства в форме параноидального развития личности с бредообразованием религиозного содержания.

Ввиду невменяемости от уголовной ответственности Кузнецов был освобожден. Суд постановил применить в отношении него принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

В последний раз по ходатайству главврача больницы лечение Петра Кузнецова продлевалось в сентябре прошлого года.

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