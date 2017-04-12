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Общество | В Пензе начали выдавать путевки в детские загородные лагеря

12.04.2017|14:51
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В городе начали выдавать путевки в детские загородные лагеря. В коридоре здания администрации Октябрьского района немноголюдно. Родители приходят строго к назначенному времени.

Для Натальи Антиповой талон с номером 13 оказался счастливым. Его она получила при регистрации на сайте www.leto58.ru. Он был создан в 2017-м, чтобы избежать скандалов и ажиотажа вокруг детского отдыха.

«В прошлом году пришлось покупать платную путевку, потому что ранее в очереди чуть не раздавили. В этот раз решили попробовать зарегистрироваться», - рассказала Наталья.

Напомним, что всеобщая регистрация родителей стартовала 10 февраля. Для тех, кто не имел возможности самостоятельно оставить заявку на сайте, в администрациях организовали компьютерную поддержку.

Переживали родители, у которых двое и более детей. Житель Пензы Александр в их числе. Он сообщил, что получение путевки для одного ребенка было назначено на 12 апреля, а для другого на 14-е.

«Спасибо администрации Октябрьского района, что при регистрации первого ребенка взяли документы и на второго. Теперь они попадут в один лагерь в одну смену», - заметил Александр.

Ребятишки отправятся отдыхать в «Белку», «Солнечную долину», «Юность», «Зарю», «Сосновый бор» и «Строитель». Именно в эти 6 лагерей закуплено 4 367 путевок. На 1 533 могут рассчитывать дети, которые проживают на территории Октябрьского района. Хотя в электронной очереди претендентов на отдых по льготной стоимости более 2 500.

«У детей и родителей меняются планы, будут и отказы. Освободившиеся места мы станем предлагать другим людям по очереди», - уточнила зав. сектором отдела администрации Октябрьского района Пензы Елена Бубнышева.

В течение 3 дней родители должны заплатить 4 292 рубля, это 31% от полной стоимости путевки. Информация о количестве смен, датах заездов в лагеря есть на стендах в администрациях, а также на сайте www.leto58.ru.

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