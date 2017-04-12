Представители администрации Никольского района встретились с молодежью, которая после окончания школы покинула родные места и учится в Пензе. Юношам и девушкам напомнили, что очень рады будут их возвращению домой.
«Со мной приехали коллеги: руководитель центра занятости, главный врач никольской больницы. Они расскажут о том, какие профессии востребованы», - сообщила глава администрации Никольского района Людмила Линина.
Максим Грахов оканчивает четвертый курс Пензенского государственного аграрного университета, учится на инженера-автомобилиста. В планах получить диплом, отслужить в армии, поступить заочно в магистратуру. Возвращение на малую родину он считает вполне возможным.
«Я автомобилист, а машины повсюду. Думаю, я везде найду работу», - отметил Максим.
Примерно таких же планов придерживаются все молодые люди, которые пришли на встречу.
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