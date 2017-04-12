12.04.2017 | 15:00

Представители администрации Никольского района встретились с молодежью, которая после окончания школы покинула родные места и учится в Пензе. Юношам и девушкам напомнили, что очень рады будут их возвращению домой.

«Со мной приехали коллеги: руководитель центра занятости, главный врач никольской больницы. Они расскажут о том, какие профессии востребованы», - сообщила глава администрации Никольского района Людмила Линина.

Максим Грахов оканчивает четвертый курс Пензенского государственного аграрного университета, учится на инженера-автомобилиста. В планах получить диплом, отслужить в армии, поступить заочно в магистратуру. Возвращение на малую родину он считает вполне возможным.

«Я автомобилист, а машины повсюду. Думаю, я везде найду работу», - отметил Максим.

Примерно таких же планов придерживаются все молодые люди, которые пришли на встречу.