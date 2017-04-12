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Общество | Студентов из Никольска приглашают работать на малую родину

12.04.2017|15:00
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Представители администрации Никольского района встретились с молодежью, которая после окончания школы покинула родные места и учится в Пензе. Юношам и девушкам напомнили, что очень рады будут их возвращению домой.

«Со мной приехали коллеги: руководитель центра занятости, главный врач никольской больницы. Они расскажут о том, какие профессии востребованы», - сообщила глава администрации Никольского района Людмила Линина.

Максим Грахов оканчивает четвертый курс Пензенского государственного аграрного университета, учится на инженера-автомобилиста. В планах получить диплом, отслужить в армии, поступить заочно в магистратуру. Возвращение на малую родину он считает вполне возможным.

«Я автомобилист, а машины повсюду. Думаю, я везде найду работу», - отметил Максим.

Примерно таких же планов придерживаются все молодые люди, которые пришли на встречу.

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Гость|12.04.2017 18:53|

Не пробовали вернуть своего знаменитого земляка - Юрия Хованского? Молодежь скорее последует его примеру, чем будет работать за 15000 рублей

Гость|12.04.2017 19:20|

Гость писал(a):

работать за 15000 рублей
Не в деньгах счастье...

Гость|12.04.2017 19:23|

Гость писал(a):

Не в деньгах счастье...
а в их количестве ! попробуй проживи на 15 к , да даже дело не в этом , в том что работы нет в этом селе...

Имя: Гость
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