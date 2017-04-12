В преддверии Пасхи, которую православные верующие отметят в воскресенье, 16 апреля, в региональном управлении Роспотребнадзора пензенцам напомнили о том, на что следует обращать внимание при покупке яиц и молочных продуктов.
«Пищевые куриные яйца хранятся изолированно от других продуктов, издающих специфический запах. Продавец, осуществляющий продажу яиц, должен быть обеспечен необходимым холодильным, торговым оборудованием и инвентарем», - сообщили в управлении.
Яйца должны быть размещены в картонных коробках, а на прилавке - в бугорчатых прокладках. Запрещена реализация яиц без маркировки и ветеринарного свидетельства; с нарушением целостности упаковки и в загрязненной таре; при отсутствии необходимых условий для соблюдения температурных и влажностных условий хранения; из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам; с загрязненной и поврежденной скорлупой, с пороками; с истекшим сроком годности.
«Продажа яиц в мелкорозничной сети осуществляется при температуре не выше 20 градусов и не ниже 0 градусов», - подчеркнули в ведомстве.
Что касается молока, сливок, сливочного масла, творога и сметаны, то при выборе продукта нужно внимательно изучить информацию на упаковке. Она должна содержать дату изготовления, срок годности и условия хранения, в том числе после вскрытия упаковки, если качество и безопасность продукта при этом меняются.
Молочные продукты рекомендуется покупать только в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием. При этом нужно обращать внимание на установленную температуру: она должна быть не выше +6 градусов по Цельсию и не ниже +2.
Упаковка товара должна быть целой и герметичной. Также стоит изучить информацию о продукте, ведь состав не всегда соответствует наименованию.
«Помните, что недоброкачественные продукты могут стать угрозой здоровью. Поэтому на сегодняшний день только личная потребительская грамотность является условием сохранения вашего здоровья, времени и денег», - отметили в Роспотребнадзоре, обращаясь в жителям Пензенской области.
Напомним: чем ближе к Светлому Воскресению Христову, тем дороже становятся продукты для праздничного стола. Если зимой килограмм творога стоил порядка 150 рублей, на прошлой неделе 200, то сейчас за него просят уже 300 рублей.
так то по идее это ко всем продуктам относится, ждем статью "аккуратнее с выбором кагором, вдруг попадется подделка")