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Общество | Пензенцам рекомендуют быть внимательнее при покупке яиц и творога

12.04.2017|12:51
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В преддверии Пасхи, которую православные верующие отметят в воскресенье, 16 апреля, в региональном управлении Роспотребнадзора пензенцам напомнили о том, на что следует обращать внимание при покупке яиц и молочных продуктов.

«Пищевые куриные яйца хранятся изолированно от других продуктов, издающих специфический запах. Продавец, осуществляющий продажу яиц, должен быть обеспечен необходимым холодильным, торговым оборудованием и инвентарем», - сообщили в управлении.

Яйца должны быть размещены в картонных коробках, а на прилавке - в бугорчатых прокладках. Запрещена реализация яиц без маркировки и ветеринарного свидетельства; с нарушением целостности упаковки и в загрязненной таре; при отсутствии необходимых условий для соблюдения температурных и влажностных условий хранения; из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезам; с загрязненной и поврежденной скорлупой, с пороками; с истекшим сроком годности.

«Продажа яиц в мелкорозничной сети осуществляется при температуре не выше 20 градусов и не ниже 0 градусов», - подчеркнули в ведомстве.

Что касается молока, сливок, сливочного масла, творога и сметаны, то при выборе продукта нужно внимательно изучить информацию на упаковке. Она должна содержать дату изготовления, срок годности и условия хранения, в том числе после вскрытия упаковки, если качество и безопасность продукта при этом меняются.

Молочные продукты рекомендуется покупать только в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных необходимым холодильным оборудованием. При этом нужно обращать внимание на установленную температуру: она должна быть не выше +6 градусов по Цельсию и не ниже +2.

Упаковка товара должна быть целой и герметичной. Также стоит изучить информацию о продукте, ведь состав не всегда соответствует наименованию.

«Помните, что недоброкачественные продукты могут стать угрозой здоровью. Поэтому на сегодняшний день только личная потребительская грамотность является условием сохранения вашего здоровья, времени и денег», - отметили в Роспотребнадзоре, обращаясь в жителям Пензенской области.

Напомним: чем ближе к Светлому Воскресению Христову, тем дороже становятся продукты для праздничного стола. Если зимой килограмм творога стоил порядка 150 рублей, на прошлой неделе 200, то сейчас за него просят уже 300 рублей.

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Гость|12.04.2017 13:26|

так то по идее это ко всем продуктам относится, ждем статью "аккуратнее с выбором кагором, вдруг попадется подделка")

Гость|12.04.2017 13:39|

Сейчас творог продают везде с машин, с лотков без всяких холодильников. Все ринулись за творогом, спрос рождает предложение...

Гость|12.04.2017 14:11|

115 на рынке пр.Строителей.

Гость|12.04.2017 14:41|

Зачем нужны спецслужбы,если за всем должен следить потребитель.Я не должен заморвчиваться тонкостями состава,производства и хранения,а отвечать за всё должны производители,поставщики, торговые сети и те ,кто давал им лицензии на право деятельности."Работайте "братья"."

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