12.04.2017 | 14:27

60 бездомных собак намечено отловить в Пензенском районе. Об этом сообщает местная газета «Сурские просторы».

Речь о беспризорных животных шла на очередной планерке в районной администрации. Как доложила и. о. начальника отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства Надежда Пяткова, на эти цели муниципалитету выделено из бюджета Пензенской области 195 тысяч рублей.

Отлов четвероногих бродяг будет проводиться по заявкам органов местного самоуправления. Электронный аукцион на право заключения соответствующего контракта прошел в начале апреля. Его выиграло ООО «Балтынвю», зарегистрированное в Наровчате.