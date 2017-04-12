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Общество | Пензенский район получил 195 тысяч рублей на отлов 60 бродячих собак

12.04.2017|14:27
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60 бездомных собак намечено отловить в Пензенском районе. Об этом сообщает местная газета «Сурские просторы».

Речь о беспризорных животных шла на очередной планерке в районной администрации. Как доложила и. о. начальника отдела по развитию сельского хозяйства и предпринимательства Надежда Пяткова, на эти цели муниципалитету выделено из бюджета Пензенской области 195 тысяч рублей.

Отлов четвероногих бродяг будет проводиться по заявкам органов местного самоуправления. Электронный аукцион на право заключения соответствующего контракта прошел в начале апреля. Его выиграло ООО «Балтынвю», зарегистрированное в Наровчате.

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Гость|12.04.2017 14:34|

а не дохрена ли, товарищи? Я за 100 согласен

Гость|12.04.2017 14:35|

эта на одну собачку более 3 тыс получается, если б дали задание бомжам, то можно было бы сэкономить, ан нет тут Балтынвю !

Гость|12.04.2017 14:43|

penzainform.ru писал(a):

60 бездомных собак намечено отловить в Пензенском районе
... Это-же нарушение прав животных. Куда смотрят правозащитники... незаконное лишение свободы ... жестокое обращение с животными ... срочно возбудить уголовное дело ... администрация выделяя деньги поощряет теракты против бедных собачек ... все на митинг в защиту собачек ...

Имя: Гость
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