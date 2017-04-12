12.04.2017 | 15:34

Весна в разгаре, а негативные последствия зимы не дают покоя сотрудникам областной прокуратуры.

В январе из-за аварии на ТЭЦ-1 без тепла остались сотни многоквартирных домов. Причины ЧП теперь ясны - нарушение правил эксплуатации газового оборудования и техники безопасности.

«Работники трудились без средств индивидуальной защиты, медицинских осмотров и психиатрического освидетельствования. Кроме того, были выявлены и другие нарушения трудового законодательства», - сообщила заместитель начальника управления прокуратуры Пензенской области Елена Сумбаева.

Возбуждены 12 административных дел и 1 уголовное, ведь в результате аварии на ТЭЦ погиб человек.

«За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами организация была привлечена к административной ответственности 13 раз», - добавила Елена Сумбаева.

Ход устранения выявленных нарушений остается на контроле прокуратуры области.