12.04.2017 | 15:29

Администрация Пензы отреагировала на озабоченность граждан законностью возведения здания на пересечении улиц Московской и Кураева.

Так, 9 апреля депутат городской думы Алексей Шуварин разместил в Facebook пост следующего содержания: «Пока все прогрессивное сообщество Пензы под руководством губернатора ратует за сохранение архитектурного облика исторической части города, пензенский застройщик спокойно строит очередную высотку на Московской во дворе дома, где раньше располагался магазин «Снежок». Вот так, мелкими шагами, наш город теряет свою самобытность и все больше и больше превращается в поселок городского типа с бетонно-стеклянными высотками. Жалко, что девиз юбилея города «Сохраняя прошлое...», видимо, не прижился на Пензенской земле».

Мысль коллеги положительно оценили депутаты Жиганша Туктаров, Юрий Зиновьев и Андрей Сакмаев.

Администрация Пензы сообщила, что земельный участок площадью 3 288 кв. м, на котором возводится здание, был предоставлен МУП «Пензгорстройзаказчик» в аренду на основании договора от 3 ноября 2011 года и дополнительного соглашения от 2 мая 2012-го.

В декабре 2014 года мэрия выдала МУП «Пензгорстройзаказчик» разрешение на строительство здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и объектами обслуживающего назначения.

«Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки г. Пензы, земельный участок расположен в территориальной зоне Ц-1 - зоне обслуживания и деловой активности городского центра. Регламентами зоны предусмотрен вид разрешенного использования земельных участков «здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и размещением на первом и/или втором этажах офисов, торговых помещений и объектов культурного и обслуживающего назначения», - пояснили в пресс-службе мэрии.

3 ноября 2016 года вступили в силу изменения Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в том числе в части отображения границ защитных зон таких объектов.

Земельный участок, на котором возводится дом, расположен в защитных зонах объектов культурного наследия. Однако, так как разрешение на строительство данного здания было выдано до вступления в силу изменений закона, запрет на строительство объектов капитального строительства и их реконструкцию, связанную с изменением параметров (высоты, количества этажей, площади), не применяется.