12.04.2017 | 17:38

Уже летом вместо маршруток № 68 в рейс выйдут автобусы. В Пензе прорабатывают варианты замены существующего пассажирского транспорта на более габаритный. В настоящее время расстановка подвижного состава следующая: более 900 маршруток против 131 автобуса, троллейбусов и того меньше - 65.

«Сколько нам нужно приобрести автобусов большой вместимости для улучшения ситуации?» - поинтересовался глава города Валерий Савельев.

«Необходимо заменить 3 маршрута, добавить по 20 машин на каждый», - ответил начальник Управления транспорта и связи Пензы Максим Иванкин.

О том, чтобы сократить число маршруток, говорил и губернатор на одном из мартовских совещаний в правительстве области. Свою позицию по поводу пассажирского транспорта глава региона довольно четко обозначил.

«Нужно отказываться от «Газелей» на 11-13 мест, они загружают улицы города. Необходимо переходить на автобусы большой вместимости», - подчеркнул Иван Белозерцев.

В ходе совместных рейдов сотрудников городского управления транспорта и инспекторов ГИБДД в 2016 году 54 водителя, которые перевозят пассажиров, были привлечены к ответственности за различные нарушения.

Депутаты поинтересовались, проводится ли среди сотрудников транспортных предприятий дополнительное обучение.

Максим Иванкин пояснил, что ежеквартально компании сообщают об организации безопасности перевозок, в том числе и повышении квалификации тех, кто сидит за рулем.

«Что касается водителей автобусов малой вместимости, с ними следует усилить такую работу», - уточнил он.

В свете событий, произошедших в петербургском метро, пензенские депутаты обратили внимание на то, что работникам транспортных предприятий нужно быть бдительными и следить за безопасностью пассажиров в салонах.