12.04.2017 | 12:37

С 15 апреля в Пензе дачный автобус № 34 не будет выходить в рейс. Вместо него пассажиров повезет маршрутка № 44. Раньше она двигалась от улицы Светлой (микрорайон Согласие) до поселка Победа, теперь же ее путь продлен до конечной остановки на Светлополянских дачах, где разворачивался и отправлялся в обратный путь автобус № 34.

В прошлом сезоне многие владельцы дач на Светлой Поляне добирались до них не на сезонном автобусе, а в 44-й маршрутке. Дело в том, что в автобусе проезд по транспортной карте стоил 35 рублей, а без нее - более 70, тогда как в маршрутке - всего 20.

Однако экономия оборачивалась другой стороной: до последних в массиве участков приходилось идти еще два километра. Для пожилых людей, на плечах которых в основном лежат садово-огородные хлопоты, это весьма затруднительно. Водители маршруток № 44 нередко сами предлагали садоводам довезти их «до крайних дач» за небольшую - 10 рублей - плату. Но не у всех пенсионеров находились деньги даже на эту поездку.

Теперь всем дачникам придется добираться до своих домиков на маршрутках № 44. А для того, чтобы все желающие смогли уехать, к машинам, следующим на дачи из Согласия, вводятся дополнительные рейсы.

Они будут отправляться от конечной остановки «Пенза-I» в 6:40, 8:20, 14:30, 16:30 и трогаться с дач в обратный путь в 7:30, 9:10, 15:30 и 17:30.

«Стоимость проезда и провоза багажа на автобусном маршруте № 44 за наличный расчет составляет 20 рублей. Дачный (сезонный) маршрут № 34 Пенза-I - Светлополянское лесничество обслуживаться не будет», - сообщили в пресс-службе мэрии.