Пензенское информационное агентство|18+|Среда|12 апр 2017|13:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  60.26  |  $  56.76
 

Общество | Дачники будут добираться до участков на Светлой Поляне на маршрутке № 44

12.04.2017|12:37
Печать

С 15 апреля в Пензе дачный автобус № 34 не будет выходить в рейс. Вместо него пассажиров повезет маршрутка № 44. Раньше она двигалась от улицы Светлой (микрорайон Согласие) до поселка Победа, теперь же ее путь продлен до конечной остановки на Светлополянских дачах, где разворачивался и отправлялся в обратный путь автобус № 34.

В прошлом сезоне многие владельцы дач на Светлой Поляне добирались до них не на сезонном автобусе, а в 44-й маршрутке. Дело в том, что в автобусе проезд по транспортной карте стоил 35 рублей, а без нее - более 70, тогда как в маршрутке - всего 20.

Однако экономия оборачивалась другой стороной: до последних в массиве участков приходилось идти еще два километра. Для пожилых людей, на плечах которых в основном лежат садово-огородные хлопоты, это весьма затруднительно. Водители маршруток № 44 нередко сами предлагали садоводам довезти их «до крайних дач» за небольшую - 10 рублей - плату. Но не у всех пенсионеров находились деньги даже на эту поездку.

Теперь всем дачникам придется добираться до своих домиков на маршрутках № 44. А для того, чтобы все желающие смогли уехать, к машинам, следующим на дачи из Согласия, вводятся дополнительные рейсы.

Они будут отправляться от конечной остановки «Пенза-I» в 6:40, 8:20, 14:30, 16:30 и трогаться с дач в обратный путь в 7:30, 9:10, 15:30 и 17:30.

«Стоимость проезда и провоза багажа на автобусном маршруте № 44 за наличный расчет составляет 20 рублей. Дачный (сезонный) маршрут № 34 Пенза-I - Светлополянское лесничество обслуживаться не будет», - сообщили в пресс-службе мэрии.

0
0
0
0
Гость|12.04.2017 12:49|

а как дачники влезут в маршрутку с ведрами/рюкзаками/садовым инструментом кто нибудь подумал...?

Гость|12.04.2017 13:02|

Также как и на 25 маршрутку влезают.

Гость|12.04.2017 13:03|

учетом того, что по этому маршруту ездят старые газели.... до Победы народ пешком ходить будет

Гость|12.04.2017 13:12|

По таким дорогам как на Победу на хорошей маршрутке жалко ехать

Гость|12.04.2017 13:18|

Гость писал(a):

По таким дорогам как на Победу

Уже чинют

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!