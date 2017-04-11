11.04.2017 | 11:48

Во вторник, 11 апреля, глава администрации областного центра Виктор Кувайцев и начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Роман Сайбаталов обсудили замену асфальтового покрытия в пешеходном переходе на вокзале станции Пенза-I.

На встрече, где рассматривались планы дальнейшего сотрудничества Куйбышевской железной дороги и города Пензы, Роман Сайбаталов также согласился, что необходимо устранить причины проникновения подземных вод внутрь тоннеля.

Напомним: с 5 октября по 21 декабря 2016 года проводился капитальный ремонт пешеходного тоннеля. За это время были вынесены находившиеся в переходе электрические кабели и коммуникационные линии, построена новая ливневая канализация и проложены трубы водоотведения с естественным оттоком.

После демонтажа старых стен и возведения новых тоннель стал шире на 1,5 м. На месте старых ламп установили современные светодиодные светильники. Пол укрепили и заасфальтировали. Однако уже в феврале 2017-го покрытие начало крошиться.