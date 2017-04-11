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Общество | В подземном переходе на вокзале станции Пенза-I заменят асфальт

11.04.2017|11:48
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Во вторник, 11 апреля, глава администрации областного центра Виктор Кувайцев и начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Роман Сайбаталов обсудили замену асфальтового покрытия в пешеходном переходе на вокзале станции Пенза-I.

На встрече, где рассматривались планы дальнейшего сотрудничества Куйбышевской железной дороги и города Пензы, Роман Сайбаталов также согласился, что необходимо устранить причины проникновения подземных вод внутрь тоннеля.

Напомним: с 5 октября по 21 декабря 2016 года проводился капитальный ремонт пешеходного тоннеля. За это время были вынесены находившиеся в переходе электрические кабели и коммуникационные линии, построена новая ливневая канализация и проложены трубы водоотведения с естественным оттоком.

После демонтажа старых стен и возведения новых тоннель стал шире на 1,5 м. На месте старых ламп установили современные светодиодные светильники. Пол укрепили и заасфальтировали. Однако уже в феврале 2017-го покрытие начало крошиться.

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Гость|11.04.2017 12:20|

Нам вы зачем это трёте что там и как . Оставте людей в покое делайте что хотите . Можете там посыпаь пеплом . Нам всё равно .

Гость|11.04.2017 12:20|

Заменят асфальт на ковролин?

Гость|11.04.2017 12:23|

Кто за это ответит и кто за это заплатит? С кого удержат деньги за тот асфальт и за его укладку ?

Гость|11.04.2017 12:30|

Новая ливнёвая канализация не работает-вода течёт на пол перехода. Журналистам не мешало бы съездить к этому переходу и сфотографировать эту самую новую ливнёвку. Это стыдоба и позор!!! За это нужно руки оторвать тем кто сделал такое и посадить тех,кто принял такую беду. Там не только асфальт нужно менять,а в пору новую реконструкцию начинать. Потому как изменений в лучшую сторону не произошло,кроме расширения перехода и замены ламп на новые светодиодные.

Гость|11.04.2017 12:30|

Гость писал(a):

11.04.2017 12:23|

Кто за это ответит и кто за это заплатит? С кого удержат деньги за тот асфальт и за его укладку ?

Скорей всего заплатит городской бюджет. А по справедливости надо бы за счет физических лиц подписавших и утвердивших акт приемки равными долями.

Гость|11.04.2017 12:31|

Кончно оно будет крошиться, ведь там как на трассе международной. Кто-то приезжает из Астаны, кто-то из Душамбе и все с груженными чемоданами на колесиках. С непонятной нагрузкой на ось.

Гость|11.04.2017 12:36|

Стыд и позор городской администрации. Отмыли деньги в 2016 году, теперь начнут отмывать в 17-м.

Шашлычник|11.04.2017 12:39|

Как же они задолбали с распилами бабла!

Гость|11.04.2017 12:42|

Гость писал(a):

Гость|11.04.2017 12:31|

Кончно оно будет крошиться, ведь там как на трассе международной. Кто-то приезжает из Астаны, кто-то из Душамбе и все с груженными чемоданами на колесиках. С непонятной нагрузкой на ось.

Хорош бухать,иди проспись.Потом прочитай,что накропал.Из подземного перехода сейчас на перрон не попадешь. Причем Астана,Душанбе,нагрузка на ось? Лишь бы пукнуть?

Гость|11.04.2017 12:48|

Люди как падали на этих ступенях, так и падают. Табличка мне прям нравится про "держитесь за поручень". То что они сделали в прошлом году, это обычный косметический ремонт, закрыли панелями срамоту, сомнительную ливневку сделали (как капало в определенных местах, так в этих же местах и какпает), светильники повесили, вывалившуюся плитку в тоненький слой асфальта закатали... вот и все, а обозвали это КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ. Причем денег выписали, стопудово, как на новый переход. Посмотреть бы расчетку с того ремонта. Да и возились слишком долго, а люди в это время на проезде деньги лишние тратили.

Гость|11.04.2017 12:56|

да будет великий срач!

Гость|11.04.2017 12:56|

Гость писал(a):

Гость|11.04.2017 12:42|

Гость писал(a):

Гость|11.04.2017 12:31|

Кончно оно будет крошиться, ведь там как на трассе международной. Кто-то приезжает из Астаны, кто-то из Душамбе и все с груженными чемоданами на колесиках. С непонятной нагрузкой на ось.

Хорош бухать,иди проспись.Потом прочитай,что накропал.Из подземного перехода сейчас на перрон не попадешь. Причем Астана,Душанбе,нагрузка на ось? Лишь бы пукнуть?

Я говорил с иронией. Вокзалом пользуюсь и знаю откуда и куда с него можно попасть. А то что люди приезжают на вокзал и переходят с чемоданами в сторону Автовокзала Вам в голову не приходило? То что асфальт разрушился не продержавшись и полугода, хоть как то можно оправдать "нагрузкой на ось". Или ваши какие доводы по поводу качества асфальта?

Гость|11.04.2017 13:00|

Гость писал(a):

Заменят асфальт на ковролин?
На тротуарную плитку

Имя: Гость
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