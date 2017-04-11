В Пензе хозяина земельного участка и гаража на улице Новый Кавказ, расположенных рядом с лицеем современных технологий управления № 2, по требованию городской администрации лишили права собственности.
В 2015 году в целях строительства объектов водоотведения для образовательного учреждения мэрия предложила собственнику заключить соглашение об изъятии участка и гаража с выплатой компенсации в размере 771 900 рублей. Однако собственник не ответил на обращение и затем в судебном заседании иск не признал.
После изучения материалов дела Ленинский районный суд посчитал возможным частично удовлетворить заявленные требования и вынес решение о прекращении права собственности на земельный участок и нежилое помещение путем изъятия с возмещением в размере 1 277 893 рублей.
Хозяин не согласился и подал апелляционную жалобу, которую Пензенский областной суд оставил без удовлетворения.
«4 апреля решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе областного суда.
penzainform.ru писал(a):Это означает, что любого человека могут ВОТ ТАК ПРОСТО лишить права собственности, выкинув из квартиры, отобрав землю и т.п. и вселив туда какого-нибудь вертухая. Воровская власть во всей красе.