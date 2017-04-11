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Общество | В Пензе хозяина участка рядом с лицеем № 2 лишили права собственности

11.04.2017|10:57
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В Пензе хозяина земельного участка и гаража на улице Новый Кавказ, расположенных рядом с лицеем современных технологий управления № 2, по требованию городской администрации лишили права собственности.

В 2015 году в целях строительства объектов водоотведения для образовательного учреждения мэрия предложила собственнику заключить соглашение об изъятии участка и гаража с выплатой компенсации в размере 771 900 рублей. Однако собственник не ответил на обращение и затем в судебном заседании иск не признал.

После изучения материалов дела Ленинский районный суд посчитал возможным частично удовлетворить заявленные требования и вынес решение о прекращении права собственности на земельный участок и нежилое помещение путем изъятия с возмещением в размере 1 277 893 рублей.

Хозяин не согласился и подал апелляционную жалобу, которую Пензенский областной суд оставил без удовлетворения.

«4 апреля решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе областного суда.

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Шашлычник|11.04.2017 11:11|

penzainform.ru писал(a):

по требованию городской администрации лишили права собственности
Это означает, что любого человека могут ВОТ ТАК ПРОСТО лишить права собственности, выкинув из квартиры, отобрав землю и т.п. и вселив туда какого-нибудь вертухая. Воровская власть во всей красе.

Гость|11.04.2017 11:14|

Так то жестоко .

Гость|11.04.2017 11:15|

Да, может, рэфне на понятие "права собственности" насрать.

Гость|11.04.2017 11:17|
-1

Гость писал(a):

Да, может, рэфне на понятие "права собственности" насрать.
И это хорошо. Ибо нефиг.

Шашлычник писал(a):

ВОТ ТАК ПРОСТО лишить права собственности, выкинув из квартиры, отобрав землю и т.п. и
с возмещением в размере 1 277 893 рублей.

Гость|11.04.2017 11:18|

Что хотят, то и воротят...

Шашлычник|11.04.2017 11:18|
+1

Гость писал(a):

с возмещением в размере 1 277 893 рублей.
а какова реальная РЫНОЧНАЯ стоимость данного участка, не подскажете?

Гость|11.04.2017 11:19|

А сколько соток участок?

Гость|11.04.2017 11:20|

Гость писал(a):

И это хорошо. Ибо нефиг.
Если нечего сказать по делу, то закрой вонючую пасть, дырявый!

Гость|11.04.2017 11:21|
+1

Шашлычник писал(a):

а какова реальная РЫНОЧНАЯ стоимость данного участка, не подскажете
Центр города. Д.б. немалая

Гость|11.04.2017 11:21|
-1

Шашлычник писал(a):

Гость писал(a):
с возмещением в размере 1 277 893 рублей.
а какова реальная РЫНОЧНАЯ стоимость данного участка, не подскажете?
Рыночная собственность участка, находящегося под угрозой отчуждения?

1277893 за вычетом дохода около 150000 и налога с прочими накрутками от торговли.

Гость|11.04.2017 11:22|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Да, может, рэфне на понятие "права собственности" насрать.
И это хорошо. Ибо нефиг.

[

Из-за этого "хорошо", любой кто смог заработать постарается вывести финансы в другое государство , так как тоже самое делают и чиновники" изымыльщики", скоро экономика данного государства рухнет. Хотя в принципе плевать.

Гость|11.04.2017 11:23|
+1

Остается мизер. Вот люди и не хотели уступать. Беспредел

Гость|11.04.2017 11:24|

Гость писал(a):

Из-за этого "хорошо", любой кто смог заработать постарается вывести финансы в другое государство
Да и пускай. Таких кренделей у нас немного, невелика потеря.

Гость|11.04.2017 11:25|
+1

Шашлычник писал(a):

Гость писал(a):
с возмещением в размере 1 277 893 рублей.
а какова реальная РЫНОЧНАЯ стоимость данного участка, не подскажете?
Считали либо по кадастровой либо "на глаз", а рыночная в раза полтора-два повыше будет

Гость|11.04.2017 11:26|

за то денег вывозят много...

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