11.04.2017 | 10:57

В Пензе хозяина земельного участка и гаража на улице Новый Кавказ, расположенных рядом с лицеем современных технологий управления № 2, по требованию городской администрации лишили права собственности.

В 2015 году в целях строительства объектов водоотведения для образовательного учреждения мэрия предложила собственнику заключить соглашение об изъятии участка и гаража с выплатой компенсации в размере 771 900 рублей. Однако собственник не ответил на обращение и затем в судебном заседании иск не признал.

После изучения материалов дела Ленинский районный суд посчитал возможным частично удовлетворить заявленные требования и вынес решение о прекращении права собственности на земельный участок и нежилое помещение путем изъятия с возмещением в размере 1 277 893 рублей.

Хозяин не согласился и подал апелляционную жалобу, которую Пензенский областной суд оставил без удовлетворения.

«4 апреля решение вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе областного суда.