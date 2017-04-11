11.04.2017 | 15:36

Основ безопасности жизнедеятельности в школьном расписании у шестиклассников пока нет. Однако в рамках национального исследования качества образования они прошли анкетирование.

«Выбор предметов осуществляется организаторами, мы не можем на них повлиять. Наверное, это для того, чтобы выяснить, что дети знают», - отметила учитель истории школы № 41 г. Пензы Любовь Серова.

Исследование провели четыре общеобразовательных учреждения региона. Были выбраны три школы в области и одна в Пензе. Обстановка в классах была как во время Единого государственного экзамена: на столах черные гелевые ручки и конверты с заданиями.

Несмотря на то что анкетирование проводилось анонимно и его результаты не повлияют на текущие оценки, шестиклассники нервничали. На выполнение работы им отводилось всего 15 минут.

«Я не ожидал, что будут вопросы о моей личной жизни, например, в каких соцсетях я зарегистрирован», - отметил ученик школы № 41 г. Пензы Константин Шикунов.

Результаты национального исследования по ОБЖ станут известны в середине мая.