Наровчатский районный суд встал на сторону несовершеннолетнего в споре между матерью ребенка и учреждением дополнительного образования.
В бассейне мальчик, нарушив инструкцию по технике безопасности, после окончания занятия по плаванию вышел из воды, побежал за своими шлепанцами и упал, ударившись головой о кафельный пол.
С полученными повреждениями ребенок был доставлен в областную детскую больницу. Мать мальчика после случившегося обратилась в суд.
«При вынесении решения судом было учтено, что несовершеннолетний получил телесные повреждения в результате неосуществления должного надзора со стороны тренера по окончании занятий по плаванию», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.
В итоге требования матери ребенка были частично удовлетворены. Суд взыскал с образовательного учреждения компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, возмещение затрат на приобретение лекарств, оплату услуг представителя и судебные расходы.
penzainform.ru писал(a):Интересно какую прибыль это заведение получило за 3 предыдущих месяца, в Белинске или Белинском районе 700 рублей кажется и то не прибыль а выручку)
Бешеные дети Кабельскому всю малину изгадят.