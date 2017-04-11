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Общество | Поскользнувшийся в наровчатском бассейне ребенок получит 25 000

11.04.2017|17:32
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Наровчатский районный суд встал на сторону несовершеннолетнего в споре между матерью ребенка и учреждением дополнительного образования.

В бассейне мальчик, нарушив инструкцию по технике безопасности, после окончания занятия по плаванию вышел из воды, побежал за своими шлепанцами и упал, ударившись головой о кафельный пол.

С полученными повреждениями ребенок был доставлен в областную детскую больницу. Мать мальчика после случившегося обратилась в суд.

«При вынесении решения судом было учтено, что несовершеннолетний получил телесные повреждения в результате неосуществления должного надзора со стороны тренера по окончании занятий по плаванию», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

В итоге требования матери ребенка были частично удовлетворены. Суд взыскал с образовательного учреждения компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, возмещение затрат на приобретение лекарств, оплату услуг представителя и судебные расходы.

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Гость|11.04.2017 18:00|

penzainform.ru писал(a):

Суд взыскал с образовательного учреждения компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, возмещение затрат на приобретение лекарств, оплату услуг представителя и судебные расходы.
Интересно какую прибыль это заведение получило за 3 предыдущих месяца, в Белинске или Белинском районе 700 рублей кажется и то не прибыль а выручку)

Бешеные дети Кабельскому всю малину изгадят.

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