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Общество | Пензенская молодежь преодолеет 1 957 метров «космического забега»

11.04.2017|13:36
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В среду, 12 апреля, в День авиации и космонавтики, Пенза присоединится к Всероссийской акции «Волонтерский космический забег».

Акция пройдет в 10:00 в Пензенском агропромышленном колледже (ул. Лесозащитная, 22). В ней примут участие школьники, воспитанники военно-патриотических клубов, студенты вузов, добровольцы, бойцы студотрядов.

«Акция запланирована как массовый забег. Дистанция для участников составит 1 957 метров в честь 60-летия начала космической эры человечества», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

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