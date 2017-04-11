11.04.2017 | 13:36

В среду, 12 апреля, в День авиации и космонавтики, Пенза присоединится к Всероссийской акции «Волонтерский космический забег».

Акция пройдет в 10:00 в Пензенском агропромышленном колледже (ул. Лесозащитная, 22). В ней примут участие школьники, воспитанники военно-патриотических клубов, студенты вузов, добровольцы, бойцы студотрядов.

«Акция запланирована как массовый забег. Дистанция для участников составит 1 957 метров в честь 60-летия начала космической эры человечества», - сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.