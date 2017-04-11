11.04.2017 | 09:58

В Пензе предложили создать копию скульптуры Ждуна и установить ее в центре города. Соответствующая инициатива появилась на сайте «Открытая Пенза» 10 апреля.

«С одной стороны, Ждун олицетворяет всех нас, жителей города, бесконечно ждущих от власти улучшений дорог, ЖКХ, школ, больниц и прочее, прочее.

С другой стороны, Ждун олицетворяет власти предержащих в их ожидании, когда наконец жители перестанут их дергать, проявят гражданскую активность и сами везде наведут порядок», - написал автор предложения Евгений Копытин.

Также он отметил, что изготовить скульптуру можно не из бронзы, а из плексигласа, то есть акрилового стекла. «Ждуну же все равно из чего ждать», - резюмировал автор.

По состоянию на 10:30 вторника, 11 апреля, адресованную главному архитектору Пензы инициативу поддержали 47 человек.