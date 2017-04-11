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Общество | Пензенец предложил установить в центре города скульптуру Ждуна

11.04.2017|09:58
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В Пензе предложили создать копию скульптуры Ждуна и установить ее в центре города. Соответствующая инициатива появилась на сайте «Открытая Пенза» 10 апреля.

«С одной стороны, Ждун олицетворяет всех нас, жителей города, бесконечно ждущих от власти улучшений дорог, ЖКХ, школ, больниц и прочее, прочее.

С другой стороны, Ждун олицетворяет власти предержащих в их ожидании, когда наконец жители перестанут их дергать, проявят гражданскую активность и сами везде наведут порядок», - написал автор предложения Евгений Копытин.

Также он отметил, что изготовить скульптуру можно не из бронзы, а из плексигласа, то есть акрилового стекла. «Ждуну же все равно из чего ждать», - резюмировал автор.

По состоянию на 10:30 вторника, 11 апреля, адресованную главному архитектору Пензы инициативу поддержали 47 человек.

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Гость|11.04.2017 10:37|

установите лучше БАЛДУ МЕТРА НА ПОЛТОРА!

Гость|11.04.2017 10:39|

Этот балда размером полтора метра просиживает без дела в кабинете проректора в институте регианал развития Пензенской области

Шашлычник|11.04.2017 10:40|

Чего б ни делать - лишь бы не работать.

Гость|11.04.2017 10:40|

С другой стороны, Ждун олицетворяет власть предержащих в их ожидании, когда наконец жители перестанут их дергать, проявят гражданскую активность и сами везде наведут порядок», - написал автор предложения Евгений Копытин.

А копыта у него не откинутся от такого ожидания!!!

Гость|11.04.2017 10:42|

Шашлычник зрит в корень!

Гость|11.04.2017 10:46|

Уважаемый -Евгений Копытин,автор предложения!

Вы это объясните ректору ГАУ ДПО ПО "Институт регионального развития Пензенской области" Федосеевой Ольге Федоровне и учредителю этого института - министерству образования Пензенской области в лице министра Воронкова Александра Геннадьевича, а также начальника управления контрльно-надзорной деятельности минобразования в лице сына Федосеевой Ольги Федоровны.

Тогда, быть может, возымеют толк выши априори верные слова.

С уважением,

Мотовилов Дмитрий Николаевич,

кавалер общественного ордена "Коммадор Разума и Веры",

ветеран труда Союза ССР,

бывший помощник депутата

Государственной Думы Российской Федерации.

Гость|11.04.2017 10:49|

Чем проректор института регионального развития Кислов так не угодил доморощенному рационализатору Мотовилову, если тот обвиняет его в присиживании штанов и предлагает из его фигуры лепить полутораметровый образец местного балды? Зависть? Конкуренция на ниве освоения бюджетных средств? Борьба за место под солнцем (под боком у минобразования? Чем?

Гость|11.04.2017 11:01|

а давно пора,пусть смотрят на себя

Гость|11.04.2017 11:21|

С одной стороны, Ждун олицетворяет всех нас, жителей города, бесконечно ждущих от власти улучшений дорог, ЖКХ, школ, больниц и прочее, прочее.

Вот оно как сами признали . Вот эту тему скопирую и на сайт правительства Рф .

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