10.04.2017 | 16:13

В Заречном провели традиционный праздник - День лося. Ни один другой город России не может похвастаться таким мероприятием.

«Лоси все время проживали на этой территории. Когда-то их больше, когда-то меньше. Получилось, что это животное стало символом нашего города», - пояснил глава Заречного Олег Климанов.

Впервые День лося в ЗАТО провели четыре года назад. Праздник в честь лесного гиганта сразу полюбился местным жителям.

«В нашем городе необходимо знать, как вести себя при встрече с лосем. Так что у этого мероприятия еще и познавательная функция», - отметила заместитель главы администрации Заречного Ирина Сизова.

Праздник, проходивший в зоне отдыха «Солнечная», был организован в виде экологического квеста, в ходе которого юные горожане, разбитые на команды, соревновались в танцах, пении, демонстрировали эрудицию, спортивную подготовку. Победители, а также все участники, которые справились с заданиями, получили призы.