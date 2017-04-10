10.04.2017 | 10:56

Более 1 000 образцов биологического материала от кабанов исследовали специалисты ветеринарных лабораторий. В них эксперты искали возбудителя вируса африканской чумы свиней.

Животных убили охотники в период с 1 октября 2016 года по 28 февраля 2017-го - именно столько длился сезон. За это время было выдано 1 762 разрешения на отстрел кабана, по которым было добыто 1 350 парнокопытных.

«По результатам лабораторных исследований ни в одном случае не подтвердилось наличие африканской чумы свиней», - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним: зимой прошлого года на территории Пензы и области были официально зафиксированы и подтверждены четыре очага АЧС: в ИК-8, ИК-4, селах Березовка и Телегино Колышлейского района. Летом вспышку заболевания зарегистрировали в селе Урлейка Пензенского района.

При этом на территории ИК-8 умертвили и сожгли 560 голов свиней. В ИК-4 - 315, в Березовке - 157, в Телегине - 413, в Урлейке - 247 животных.

Чтобы избежать подобной ситуации, губернатор Иван Белозерцев призвал глав муниципальных образований жестко контролировать ситуацию с заболеваемостью скота и сообщать обо всех подозрительных случаях в ветеринарную службу.