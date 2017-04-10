10.04.2017 | 09:00

В мае 2016 года в Пензе заработал сервис заказа лекарств «ЗдравСити», который изменил представление о работе аптек.

Теперь нет необходимости ждать в очереди у аптечного окна. Все лекарственные препараты, косметику, БАДы и изделия медицинского назначения можно посмотреть и заказать, удобно расположившись на диване.

Интуитивно понятный интерфейс сайта и удобный поиск облегчают процесс: зайдите на сайт «ЗдравСити», зарегистрируйтесь, добавьте в корзину необходимый товар, выберите удобный адрес доставки из списка подключенных к проекту аптек, подтвердите и отправьте заказ.

Товар будет доставлен в выбранную аптеку на следующий рабочий день. При поступлении заказа в аптеку на мобильный телефон, указанный при регистрации, приходит СМС.

На сервисе «ЗдравСити» пользователь только выбирает и заказывает нужные препараты и изделия. Никаких денежных операций на сайте производить не нужно - оплата производится непосредственно в аптеке при получении товара.

Сервис «ЗдравСити» представляет широчайший ассортимент, около 10 000 наименований по очень привлекательным ценам. Убедитесь в этом лично - зайдите на сайт «ЗдравСити».

Телефон службы поддержки 8-800-250-24-26 (круглосуточно). Звонок бесплатный.