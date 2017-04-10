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Общество | «Термодом» начинает производить огнезащитную краску

10.04.2017|15:09
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Лаборатория строительного холдинга «Термодом» получила отчет об испытаниях огнезащитной краски для деревянных поверхностей, разработанной компанией.

Испытания прошли успешно, по их итогам краске присвоили первую группу эффективности, которая гарантирует максимальную защиту от огня.

В ближайшее время ожидается получение сертификата от центра «Пожстандарт» (г. Москва), который позволит применять данную краску в работе.

Огнезащитные лакокрасочные материалы имеют большое значение для обеспечения противопожарной безопасности и широко применяются в современном строительстве.

В частности, подобными составами обрабатываются двери переходных лоджий в многоквартирных домах, деревянные элементы внутренней отделки детских садов и других социально значимых объектов.

Применение своей краски позволит холдингу «Термодом» значительно сократить издержки: затраты уменьшатся как минимум в два раза.

Кроме того, в планах компании наладить более обширное производство и реализовывать огнезащитные материалы другим строительным организациям и частным лицам. Также ведется создание противопожарного покрытия для металла и износостойкого - для стен.

Чтобы узнать подробности о разрабатываемых лакокрасочных материалах и уточнить условия реализации, обращайтесь по телефонам 25-25-16 и 25-84-17.

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