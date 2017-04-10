10.04.2017 | 12:44

Во вторник, 11 апреля, в Пензе состоится прощание с директором «Горинвестстроя», специалистом в области архитектуры и градостроительства Сергеем Герасимовым. Оно пройдет с 12:30 до 14:00 в Центре культуры и досуга (бывший ДК им. Кирова).

Сергей Герасимов скоропостижно скончался 8 апреля. Он не дожил до 54 лет всего неделю.

Как сообщает «Улица Московская», Сергей Герасимов не любил праздновать собственные дни рождения, ссылаясь на теорию, что человек рождается в муках и в это время является очень незащищенным.

«В тот момент, когда подходит очередной день рождения, мы открыты для ударов со всех сторон, с нами случаются какие-то неприятности в промежутке месяц до и месяц после. Я это неоднократно проверил на себе», - цитирует издание слова Сергея Герасимова, сказанные четыре года назад.