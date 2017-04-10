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Общество | Прощание с Сергеем Герасимовым пройдет 11 апреля в ЦКиД

10.04.2017|12:44
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Во вторник, 11 апреля, в Пензе состоится прощание с директором «Горинвестстроя», специалистом в области архитектуры и градостроительства Сергеем Герасимовым. Оно пройдет с 12:30 до 14:00 в Центре культуры и досуга (бывший ДК им. Кирова).

Сергей Герасимов скоропостижно скончался 8 апреля. Он не дожил до 54 лет всего неделю.

Как сообщает «Улица Московская», Сергей Герасимов не любил праздновать собственные дни рождения, ссылаясь на теорию, что человек рождается в муках и в это время является очень незащищенным.

«В тот момент, когда подходит очередной день рождения, мы открыты для ударов со всех сторон, с нами случаются какие-то неприятности в промежутке месяц до и месяц после. Я это неоднократно проверил на себе», - цитирует издание слова Сергея Герасимова, сказанные четыре года назад.

Источник — фото facebook.com
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Гость|10.04.2017 13:31|

Хороший был человек! Жаль, молодым ушел...

Гость|10.04.2017 13:34|

Судя по сайту приставов, на самом деле скончался не простой-достойный человек.

Гость|10.04.2017 13:44|

На строительство цирка потратят почти полтора миллиарда

.

penzainform.ru писал(a):

В городской администрации прошли публичные слушания, на которых обсуждался проект нового здания пензенского цирка. Большинство присутствовавших проголосовало за утверждение эскиза, подготовленного московскими зодчими (они занимаются проектированием подобных строений по всей стране) при участии местных архитекторов.

«В этом комплексе будет все: и гостиница, и общежитие для артистов. Мы уверены, что никакие неприятные запахи не помешают жильцам», - заверил архитектор Сергей Герасимов

Не успел достроить.

Гость|10.04.2017 13:44|

Светлая память.Жаль,очень жаль...

Гость|10.04.2017 14:16|

причем тут сайт приставов?

Гость|10.04.2017 14:17|

А от чего умер?

Гость|10.04.2017 14:18|

"Чивас" попался некачественный...

Имя: Гость
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